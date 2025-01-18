Як написати резюме у 2025 році: корисні поради — Finance.ua

Як написати резюме у 2025 році: корисні поради Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Як написати резюме у 2025 році: корисні поради

Щоб написати хороше резюме, вам потрібно зосередитися на головних фактах професійної автобіографії. Тому візитівка повинна мати такий вигляд:

Посада. Контактні дані. Досвід роботи. Освіта. Додаткова освіта. Професійні навички. Рекомендації. Додаткова інформація.

Work.ua розповідає, якою має бути структура резюме, щоб захопити увагу роботодавця. Перед вами приклад резюме 2025.

1. Вкажіть посаду, на яку претендуєте

При створенні резюме найперше, що варто зробити — правильно сформулювати назву посади, на яку ви претендуєте. Вона і буде назвою резюме. Тут є декілька ключових правил, якими ви маєте керуватися:

Точна та конкретна назва вашої посади у резюме допоможе роботодавцю знайти вас серед інших кандидатів. Наприклад, «Бухгалтер», «Продавець-консультант», «UI/UX дизайнер».

Якщо ви маєте вузькі навички, то можна конкретизувати посаду: «Аналітик Big Data», «Креативний копірайтер», «Інженер-еколог».

Не поєднуйте в одному резюме всі свої таланти, на кшталт «Швачка, менеджер з продажу, івент-менеджер». Краще створіть три окремих резюме під кожну посаду та опишіть у них релевантний для конкретної посади досвід і навички. Проте ви можете поєднувати в одному заголовку близькі посади, як-от «Перекладач з італійської, редактор текстів італійською».

Також не варто писати в заголовку резюме абстрактні фрази: «Будь-яка робота», «Працівник на виробництво» тощо. Роботодавці шукають кандидатів за назвами посад. Тож ваше резюме просто не потрапить у поле зору HR-а. Тим паче якщо ви не хочете отримувати велику кількість нерелевантних пропозицій роботи, краще конкретизуйте свою посаду.

2. Додайте контактні дані

У резюме має бути вказано ваше справжнє імʼя, прізвище та контакти, за якими рекрутер може з вами звʼязатися.

Ще один важливий пункт — фото у резюме. Додавати його чи ні — ваше особисте рішення. І хоча відсутність фото знижує ризик дискримінації, але його наявність дає змогу скласти перше враження про вас. Якщо ви ухвалили рішення додавати фото, використовуйте якісні ділові світлини, де добре видно обличчя. При цьому уникайте неякісних селфі з дозвілля, групових знімків, знімків в повний зріст або картинок з інтернету.

Ще один пункт — соціальні мережі в резюме. Якщо у вас є якісно оформлений профіль у LinkedIn, який ви активно ведете, розповідаєте про свою професійну діяльність, посилання на нього точно не завадить. А от особисті сторінку в соціальних мережах, можливо, краще залишити для друзів та знайомих.

Також вам необхідно вказати місто, у якому ви шукаєте роботу. Це можуть бути декілька населених пунктів, якщо ви готові до переїзду.

Тут же в полі «Зарплата» напишіть бажаний рівень доходу. Щонайменше — дізнайтеся, які зарплати пропонують фахівцям на аналогічній посаді. Якщо ви вкажете бажаний рівень доходу, це допоможе рекрутерам краще зорієнтуватися, чи підходить зарплата в вакансії вашим очікуванням.

3. Опишіть досвід роботи

Максимально докладно опишіть свій досвід роботи. Починати варто з останнього місця роботи, а закінчувати — першим.

Також дуже важливо якомога детальніше описати, що саме входило у ваші обов’язки на попередніх місцях роботи і які були ваші досягнення. Опишіть, що робили, чим займалися, що впровадили та здійснили на попередній роботі. І пам’ятайте, роботодавцю важливі не процеси, а результати. Вказувати їх бажано з цифрами: показниками чи відсотками. На кожне місце роботи буде достатньо 4−6 таких пунктів.

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4. Не забудьте про освіту

Тепер освіта. Заповнити цей блок варто хоча б тому, що так ваш майбутній роботодавець зможе зрозуміти, що ви можете довести проєкт до кінця. Вистачило ж вам мужності, терпіння й здібностей закінчити ВНЗ :) Але це також дозволить йому дізнатися про вас як про фахівця, зрозуміти, які знання ви можете мати. Декілька порад, що варто вказати в блоці «Освіта»:

Ваш релевантний рівень освіти (вища, незакінчена вища, середня спеціальна чи середня). Тут варто зазначити ваш найвищий рівень освіти, який маєте.

(вища, незакінчена вища, середня спеціальна чи середня). Тут варто зазначити ваш найвищий рівень освіти, який маєте. Повна назва навчального закладу. Назву вищого навчального закладу варто вказати не абревіатурою, наприклад як «КНУБА», а повну назву — «Київський національний університет будівництва і архітектури». Так рекрутеру буде зрозуміліше, де ви навчалися й не доведеться гуглити виш, щоб розшифрувати абревіатуру.

Назву вищого навчального закладу варто вказати не абревіатурою, наприклад як «КНУБА», а повну назву — «Київський національний університет будівництва і архітектури». Так рекрутеру буде зрозуміліше, де ви навчалися й не доведеться гуглити виш, щоб розшифрувати абревіатуру. Не забудьте про додаткову інформацію про навчання — це вас виділить вас з-поміж інших шукачів. Ви можете згадати у блоці про наукову діяльність, участь у студентському самоврядуванні, дипломну роботу або дисертацією, волонтерську діяльність, якою займалися під час навчання.

5. Додаткова освіта та сертифікати

У цьому блоці варто вказати вашу неформальну освіту, наприклад, пройдені курси, освітні програми, тренінги, лекції тощо. Ця інформація демонструє, що ви вдосконалюєте свої знання і навички, вашу здатність швидко вчитися і пристосовуватися до нових умов та технологій, а також свідчить про вашу мотивацію та зацікавленість у професійному зростанні.

Таким чином, додавання цієї інформації до резюме може підвищити шанси на отримання бажаної посади.

6. Вкажіть професійні навички

Дуже важливий блок — професійні навички та знання. Цей пункт — відповідь на питання «як зробити резюме ще більш привабливим?». Саме з нього рекрутер дізнається, що ж ви вмієте робити, у яких програмах вмієте працювати та що можете дати компанії.

У цьому блоці спробуйте перелічити ваші тверді (hard skills) та м’які (soft skills) навички.

Тверді навички — це технічні, специфічні для професії знання та вміння, які можна виміряти та навчитися через формальну освіту або практичний досвід. Вони необхідні для виконання конкретних завдань та обов’язків, включають технічні знання та фахові компетенції. Наприклад: підготовка фінансових звітів, аналіз фінансових даних, знання податкового законодавства тощо.

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М’які навички — це універсальні, міжособистісні та комунікативні навички, які важко виміряти, але вони є критичними для ефективної роботи. М’які навички важливі для створення комфортного робочого середовища та командної роботи. Вони включають комунікацію, міжособистісні, організаційні навички, аналітичне та критичне мислення, емоційний інтелект.

Разом тверді та м’які навички забезпечують повноцінну професійну компетентність.

7. Додайте рекомендації

Якщо ви запитуєте себе, чи потрібно додавати рекомендації, то ні, не обов’язково. Але вони потрібні, щоб завоювати довіру роботодавця. До речі, рекомендації можуть бути не тільки від колишніх керівників, а й від людей, з ким ви разом працювали або вчилися.

Подумайте, хто міг би добре про вас розповісти. Зв’яжіться з цими людьми, дізнайтеся, чи готові вони допомогти вам в отриманні роботи, і додайте їхні контакти до вашого резюме.

8. Внесіть додаткову інформацію

Ну, і звичайно, напишіть пару слів про себе. Оскільки про навички та знання ви вже зазначили, у блоці «Додаткова інформація» варто вказати все, що не потрапило у попередні пункти. Не стримуйте фантазію: розкажіть про свої професійні цілі, хобі, інтереси. Це дасть змогу рекрутерові дізнатися про вас більше як про особистість та майбутнього колегу.

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