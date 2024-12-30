Від резюме до офера: 4 ключові кроки до працевлаштування — Finance.ua

Від резюме до офера: 4 ключові кроки до працевлаштування Сьогодні 15:27 — Особисті фінанси

Від резюме до офера: 4 ключові кроки до працевлаштування

Пошук роботи починається із перегляду вакансій та розсилання резюме. Але після оцінки резюме на всіх кандидатів чекають два шляхи — відмова/відсутність будь-якої відповіді або ж наступні етапи працевлаштування. Після оцінки резюме кандидатам, які найбільше підходять за професійними компетенціями та особистими якостями, запропонують продовжити спілкування. Але до пропозиції про роботу у більшості випадків ще дуже далеко.

У різних компаніях етапи працевлаштування можуть змінювати свій порядок та мати відмінності. Фахівці robota.ua зібрали класичну структуру цих етапів та поради пошукачам на кожному з них.

Етап 1. Розмова з рекрутером

Зазвичай, прескринінг відбувається у режимі телефонного дзвінка. Така розмова рекрутера з кандидатом триває в середньому 15 хв та має на меті звірити очікування обох сторін. Адже багато претендентів на посаду не читають умови вакансії, а відгукуються на всі підряд, або ж роботодавці не вказують у вакансії всі умови та озвучують їх лише зацікавленим кандидатам.

Цей етап допомагає рекрутерам відсіяти тих пошукачів, що не відповідають ключовим вимогам вакансії. Під час першої розмови рекрутер оцінює відповідність досвіду та навичок вимогам роботодавця, вміння кандидата спілкуватися та його готовність до співпраці та можливих компромісів, а також його зацікавленість працювати на конкретній посаді в цій компанії.

Поради пошукачам: не варто недооцінювати цю 15-хвилинну розмову з рекрутером, бо саме вона допоможе вам перейти на наступний етап. Тому до неї також важливого готуватися.

Дізнайтеся інформацію про компанію, щоб поставити запитання співрозмовнику щодо особливостей роботи і тим самим показати свою зацікавленість у компанії-роботодавцеві. Також ця інформація допоможе вам дати чітку відповідь на питання «Чому ви хочете працювати саме в нас?». Підготуйте коротку самопрезентацію, яка якнайкраще схарактеризує вас як професіонала свої справи. Будьте ввічливими та сконцентруйтеся на бесіді. Наприклад, якщо вам зателефонували, поки ви їдете у маршрутці, то краще запропонувати перенести цю розмову на більш зручний час.

Після першої розмови, за позитивного результату, рекрутер передасть ваше резюме безпосередньому керівнику із короткими тезами щодо вашої кандидатури. Якщо і керівник оцінить його позитивно, рекрутер зателефонує вам знову, щоб домовитися про співбесіду.

Етап 2. Співбесіда

Залежно від компанії, варіанти проведення співбесіди можуть бути різні:

співбесіда з рекрутером, а потім співбесіда з безпосереднім керівником; співбесіда з керівником та рекрутером одночасно.

Другий варіант найбільш поширений. На такій співбесіді і рекрутер, і керівник можуть паралельно ставити питання щодо визначення вашої відповідності вакантній посаді. Рекрутер буде дізнаватися ваші hard i soft skills, перевірятиме цінності та тестуватиме вашу реакцію на різні робочі процеси компанії. Також він може нагадати про формат роботи та моменти, пов’язані з оформленням, а також уточнити, чи підходять вони вам. Керівник, своєю чергою, буде більш детально занурюватися у ваш досвід та практичні навички. Тому потрібно бути готовими розповісти реальні приклади зі своєї роботи.

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На співбесіді також оцінюватимуть ваш рівень мотивації та карʼєрні цілі. А ще звертатимуть увагу на комунікативні навички.

Поради пошукачам: головне правило — готуйтеся до співбесіди. Мінімум, який ви маєте підготувати: самопрезентація, відповідь на поширені запитання та власні запитання до роботодавця. Також не забудьте на цьому етапі обговорити заробітну плату та інші важливі для вас аспекти.

Етап 3. Тестове завдання

Деякі вакансії передбачають виконання тестового завдання, щоб зрозуміти, чи дійсно все розказане вами на співбесіді підкріплюється практичними вміннями. Не потрібно боятися цього етапу. Адже він дає вам змогу доторкнутися до реальної роботи в компанії, а роботодавцеві — зрозуміти вашу цінність та професіоналізм.

Поради пошукачам: дотримуйтесь дедлайнів у виконанні тестового завдання та підійдіть до нього з усією серйозністю: ознайомтеся із темою, уточніть всі деталі, яких не вказали у тестовому, та обовʼязково перевірте свою роботу, перед тим як надіслати роботодавцю.

Після тестового завдання можлива ще одна співбесіда. Можливо, у роботодавця залишились сумніви або вам потрібно презентувати результати тестового завдання. До такої зустрічі також потрібно ретельно підготуватися, щоб почуватися впевненими у своїх силах.

Етап 4. Офер

Якщо всі попередні етапи пройдено успішно, на вас чекає офер. Його надсилає HR-менеджер і там мають бути прописані всі ключові аспекти, повʼязані із тривалістю випробувального терміну, зарплата (на час та після його завершення), бенефіти, графік роботи тощо.

Поради пошукачам: детально вивчіть офер перед тим як прийняти його. Подивіться, чи вказане там відповідає проговореному на співбесідах. Якщо у вас виникатимуть сумніви чи запитання — пропонуйте додаткову зустріч роботодавцю та памʼятайте про важливість свого рішення.

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