Які резюме привертають увагу рекрутерів (дослідження) — Finance.ua

Які резюме привертають увагу рекрутерів (дослідження) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Які резюме привертають увагу рекрутерів (дослідження)

Щоб залучати таланти, компанії вже не можуть просто очікувати на резюме. Усе частіше вони використовують інструмент пропонування вакансій і пишуть кандидатам першими. Деякі з них отримують десятки, а то й сотні пропозицій на місяць. Про це йдеться в дослідженні work.ua.

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Рекордсменами за кількістю пропозицій від роботодавців за 1 місяць стали продавці-консультанти — 5 шукачів отримали близько 200 пропозицій роботи кожен. Усі вони шукали роботу в Києві та мали мінімальний досвід.

Найбільше уваги здобув шукач, якому в жовтні 2024 року компанії пропонували роботу 207 разів.

Але здебільшого рекрутери працюють із відгуками кандидатів. Зазвичай вони їх опрацьовують не одразу. У середньому від моменту відгуку на вакансію до відкриття резюме минає 102 години, тобто 4 дні та 6 годин.

Якщо порівнювати з 2023 роком, рекрутери пришвидшилися на 5 годин. Однак і тут є винятки — одразу кілька рекрутерів відкрили резюме шукача за декілька секунд від моменту, коли він відгукнувся на вакансію.

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«IT, комп’ютери, інтернет» і «Маркетинг, реклама, PR», які навіть не входять до десятки категорій із найбільшою кількістю вакансій, отримують майже ⅕ від усіх відгуків на сайті (18%). Це свідчить про надзвичайно високу конкуренцію в цих сферах.

Нагадаємо, щоб написати хороше резюме, вам потрібно зосередитися на головних фактах професійної автобіографії. Тому візитівка повинна мати такий вигляд.

Довідка Finance.ua:

Пошук роботи починається із перегляду вакансій та розсилання резюме. Але після оцінки резюме на всіх кандидатів чекають два шляхи — відмова/відсутність будь-якої відповіді або ж наступні етапи працевлаштування. Після оцінки резюме кандидатам, які найбільше підходять за професійними компетенціями та особистими якостями, запропонують продовжити спілкування. Але до пропозиції про роботу у більшості випадків ще дуже далеко.

Як показало опитування Work.ua, лише 68% респондентів розповідають про захоплення в резюме. Проте 56% роботодавців поділилися, що звертають увагу на цей пункт у резюме кандидатів, адже він розкриває soft skills (мʼякі навички) і цінності кандидата.

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