Чи можна звільнити працівника за скороченням, якщо він на лікарняному — Держпраці — Finance.ua
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Чи можна звільнити працівника за скороченням, якщо він на лікарняному — Держпраці

Казна та Політика
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Чи можна звільнити працівника за скороченням, якщо він на лікарняному — Держпраці
Чи можна звільнити працівника за скороченням, якщо він на лікарняному — Держпраці
Як звільнити працівника у зв’язку із скороченням штату, якщо з моменту попередження вже пройшло 2 місяці, але працівник хворіє.
Про це повідомили в Управлінні інспекційної діяльності у Вінницькій області.
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У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.
Хоча тут є винятки — крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Для цього дата звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначається у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.
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Раніше в Державній службі з питань праці пояснили, чи може працівник, який отримав статус біженця в іншій країні, продовжувати перебувати в трудових відносинах з підприємством і чи обов’язково такого працівника звільняти.
Законодавством про працю не передбачено обов’язку працівника повідомляти роботодавця про своє місцезнаходження та отримання статусу біженця або визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту.
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За матеріалами:
Finance.ua
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