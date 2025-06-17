Чи можна звільнити працівника за скороченням, якщо він на лікарняному — Держпраці Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

Чи можна звільнити працівника за скороченням, якщо він на лікарняному — Держпраці

Як звільнити працівника у зв’язку із скороченням штату, якщо з моменту попередження вже пройшло 2 місяці, але працівник хворіє.

Про це повідомили в Управлінні інспекційної діяльності у Вінницькій області.

Як це можливо

У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.

Хоча тут є винятки — крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Для цього дата звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначається у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

Раніше в Державній службі з питань праці пояснили , чи може працівник, який отримав статус біженця в іншій країні, продовжувати перебувати в трудових відносинах з підприємством і чи обов’язково такого працівника звільняти.

Законодавством про працю не передбачено обов’язку працівника повідомляти роботодавця про своє місцезнаходження та отримання статусу біженця або визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту.

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