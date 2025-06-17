Парадокс ринку праці: хто і де у великому дефіциті — Finance.ua

Парадокс ринку праці: хто і де у великому дефіциті Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

Парадокс ринку праці: хто і де у великому дефіциті

В Україні великий дефіцит кадрів, що пов’язано з мобілізацією та інтенсивним переміщенням населення.

Про це в ефірі Українського Радіо сказав президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

«Потрібні робітники інструментальних спеціальностей ― фрезерувальники, токарі, працівники сфери машинобудування, тому що є великі замовлення на виробництво та відновлення військової техніки, а для цього потрібні люди високої кваліфікації. Відчувається величезний дефіцит таких кадрів. У нас навіть є вакансія фрезерувальника на 90 тисяч гривень, але знайти людину не можемо», — повідомив Олександр Чумак.

Дефіцит робочої сили становить 50−75%, залежно від регіону

Останнє дослідження, проведене разом із Державною службою зайнятості, показало, що у нас відбулася дуже серйозна реструктуризація ринку праці.

З’явилася велика потреба саме у виробничих професіях, цей дефіцит буде відчуватися досить довго.

Дефіцит робочої сили становить 50−75% залежно від регіону. Вже є перекос в очікуваннях безробітних та роботодавців.

В чому парадокс

Наприклад, очікування розміру зарплат від безробітних набагато нижчі, ніж готові платити роботодавці.

«Поясню цей парадокс. Людина, приміром, живе у Вінниці й очікує отримати зарплату 30 тисяч гривень, але є вакансія у Харкові, де готові платити 60−70 тисяч, за умови, що людина переїде, бо вона має відповідну кваліфікацію. До речі, зростає частка вакансій, де робітникам пропонують також і житло» — сказав експерт.

Хто у великому дефіциті

Робітники інструментальних спеціальностей: фрезерувальники, токарі, працівники сфери машинобудування, тому що є великі замовлення саме на відновлення військової техніки, а також на її виробництво, і для цього потрібні люди високої кваліфікації.

Відчувається величезний дефіцит таких кадрів.

Робітничі підприємства просто не можуть знайти цих людей ― інженерів та фахівців сфери машинобудування. Є навіть вакансія фрезерувальника на 90 тисяч гривень, але знайти людину дуже важко.

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