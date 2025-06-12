Де пропонують віддалену роботу в Україні: добірка вакансій — Finance.ua

Де пропонують віддалену роботу в Україні: добірка вакансій Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Де пропонують віддалену роботу в Україні: добірка вакансій

Віддалена робота відкрила нові можливості як для працівників, так і для роботодавців — дозволяючи зменшити витрати, зберегти гнучкість і залучати таланти незалежно від географії.

Окрім очевидного комфорту працювати з дому або будь-якої точки світу, віддалений формат дає змогу ефективніше розподіляти час, уникати щоденних поїздок до офісу та краще поєднувати професійне життя з особистим.

Фахівці із robota.ua зібрали добірку вакансій, де працівникам пропонують обрати: працювати в офісі, віддалено або ж спробувати гібридний формат.

Спеціаліст із залучення ключових продавців (Sales Manager Marketplace) у Eva

📍Дніпро/віддалено

Компанія шукає фахівця з досвідом роботи в продажах/аккаунтингу у сфері e-commerce (від 2-х років) та з воронкою продажів; навичками ведення перемовин з орієнтацією на результат; знанням XML-формату прайс-листа; розумінням, що таке маркетплейс та як він працює з точки зору клієнта сайту та продавця.

New Business Manager (Креативна агенція, Ambient OOH) у Megapolis+

📍Гібридний формат

Рекламному холдингу потрібен працівник , який буде, зокрема: будувати sales-воронку для креативних ambient-проєктів (3D/VFX-борди, інсталяції, проєкції); залучати C-level та brand-маркетинг клієнтів до діалогу, пітчингу, брифінгу; вести consultative selling: від проблематики бренду до креативної ідеї й кошторису; спільно з креаторами формувати pitch-доки, mood-відео; моніторити нові формати DOOH/AR/VR, оцінювати їхню технічну та комерційну життєздатність.

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Фахівець команди промо у «Сільпо»

📍Гібридний формат роботи

Мережа супермаркетів запрошує до команди фахівця, в обов’язки якого входитиме: консолідація промо пропозицій; заведення акцій в систему, перевірка і контроль коректності даних; оновлення та коригування даних (за потреби).

Пропонується: медичне страхування, різноманітні тренінги, пільги на вивчення іноземної мови або відвідування спортивних закладів; знижки на власне виробництво (кулінарія, випічка, кондитерські вироби, чай та кава).

Юрисконсульт в mono

📍Гібридний формат/віддалено

Мультипродуктова fintech-компанія шукає досвідченого юриста з 3+ роками релевантного досвіду (договори + ІТ/FinTech/банківська сфера); досвідом роботи з договірною документацією українською та англійською мовами; розумінням регуляцій у сфері фінансових послуг (буде перевагою досвід з НБУ, ЄС регулювання, PSD2, GDPR); сильними навичками юридичного письма та переговорів; знанням англійської на рівні Upper-Intermediate+.

Інженер-проєктувальник (Electrical Designer (CAD system)) у Siemens

📍Київ/віддалено

Компанія в пошуку інженера-проєктувальника у департамент «Інтелектуальна інфраструктура». Майбутньому працівнику пропонують: можливість бронювання; медичне страхування (після успішного проходження випробувального терміну); професійний розвиток; гнучкий графік роботи; можливість режиму роботи «Домашній офіс».

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Дизайнер в «Біла Ромашка»

📍Віддалено

Мережа аптек запрошує взяти участь у конкурсі на вакансію. У вас є шанс отримати роботу, якщо професійно володієте програмами Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign); розумієтеся на кольорознавстві, шрифтознавстві, професійній підготовці до друку. Важливий для роботодавця також досвід роботи з простою анімацією/motion design (After Effects) (базовий); досвід редагування відео (Premier Pro) (базовий); досвід роботи в Figma (базовий); досвід роботи з генеративним ШІ. Досвід створення ілюстрацій буде перевагою.

Логіст в «Агроцентр-Україна»

📍Віддалено

Агрохолдинг шукає працівника для виконання таких обов’язків: облік процесів відвантаження та перевезення сільгосппродукції авто та залізничним транспортом; супровід реалізації сільгосппродукції; робота з первинними документами; здійснення документообігу, ведення звітності, робота з контрагентами; підготовка заявок на перевезення, отримання актів та рахунків, передача на оплату.

Спеціаліст з підбору персоналу в «Укртелеком»

📍Київ/віддалено

Анонсують такі завдання: пошук персоналу; організація співбесід з кандидатами; презентація резюме релевантних кандидатів керівникам для подальшого розгляду; підготовка офіційних пропозицій щодо роботи для кандидатів, які успішно пройшли співбесіди, обговорення умов праці з ними; надання підтримки новим працівникам на початковому етапі роботи в компанії.

Відгукуйтеся , якщо маєте вищу освіту, є студентом останніх курсів та працювали з автоматизованими системами для підбору персоналу.

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Дизайнер (ка) обкладинок для YouTube у Starlight Media

📍Київ/віддалено

Департамент управління дизайну Starlight Media запрошує до своєї команди . Пропонується, серед іншого: страхування здоров’я коштом компанії та можливість застрахувати рідних; програма підтримки молодих батьків; допомога корпоративного фонду StarLight Hope в екстрених ситуаціях; програма пільг та бонусів від партнерів компанії (у сервісних компаніях, салонах, спортзалах тощо); широкі можливості навчання, особистісного, професійного та кар’єрного розвитку.

SMM Team Lead у Dentsu Ukraine

📍Київ/віддалено

У вас є шанс отримати роботу , якщо маєте досвід роботи на позиції SMM Head від 2-х років та значні досягнення; портфоліо та приклади проєктів; досвід участі в тендерах на послуги SMM; навички самостійного написання текстів для постів та/або редактури; розумієте основи та функції різних інструментів маркетингу, вмієте застосовувати їх на практиці; вмієте будувати та реалізовувати SMM-стратегії, що відповідають бізнес-цілям брендів, створювати ідеї для контенту та спеціальних проєктів для соцмереж.

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