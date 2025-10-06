Самые популярные профессии и зарплаты: обзор рынка труда от OLX Работа Сегодня 08:03 — Личные финансы

В третьем квартале 2025 года больше всего объявлений о работе касались рабочих профессий. В топе по количеству предложений остаются продавцы, водители, разнорабочие, служба в силах обороны, грузчики, повара, продавцы-консультанты и баристы.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.

В то же время в рейтинге профессий, которые собирают больше всего откликов на одно объявление, лидируют менеджеры интернет-магазина, упаковщики, операторы чата, вакансии для студентов и начинающих карьеры, разнорабочие, сторожи и операторы ПК.

Зарплаты

В августе 2025 года самые высокие медианные зарплаты получали фасадщики и штукатуры — по 55 тысяч гривен.

Несколько меньше зарабатывают дальнобойщики, каменщики и рихтовщики — около 50 тысяч гривен.

В диапазоне от 42 до 46 тысяч гривен находятся доходы плиточников, прорабов, маляров, риелторов, автомаляров и строителей.

Региональные отличия

По сравнению с августом 2024-го наибольший рост зарплат зафиксирован в Донецкой области — плюс 35%. Там значительное влияние на показатели оказывают вакансии в Вооруженных силах Украины, которые обычно оплачиваются выше среднего уровня.

В Сумской области зарплаты выросли на 30%, во Львовской — на 29%, в Киеве и Херсонской — на 27%, в Черниговской — на 26%. На Волыни, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях показатель вырос на 25%.

Вакансии с «бонусами»

Вакансии с предложением жилья получают почти втрое больше откликов, чем те, где такого «бонуса» нет. В общей сложности на платформе насчитывается 12 182 вакансии с опцией жилья при трудоустройстве.

Также почти втрое больше откликов собирают вакансии, открытые для социально уязвимых групп населения. На сегодня на OLX Работа таких предложений уже более 43 тысяч. В два раза больше откликов получают вакансии, имеющие предложение бронирования. Таких вакансий сейчас 4 227.

Напомним, сейчас 26% украинцев в группе 60+ имеют стабильную работу , подработку или активно ищут работу. Большая часть украинцев, которым исполнилось 55 лет, хотят работать и учиться, быть частью жизни общины.

В 2025 году все больше искателей работы выбирают вакансии с гибким графиком. В то же время количество «гибких» предложений работы в июне 2025 года увеличилось на 13% по сравнению с июнем прошлого года.

