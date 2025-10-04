0 800 307 555
Обязательная доля в наследстве: что нужно знать наследникам

Личные финансы
27
Наследование — это переход прав и обязанностей умершего к его наследникам. Завещатель может определить в завещании, кто получит наследство и кого лишить права на него. Однако есть категория лиц, имеющих право на обязательную долю, и завещатель не может их ограничить.
В Министерстве юстиции Украины рассказали, кому принадлежит обязательная доля в наследстве, несмотря на завещание.
К таким лицам относятся:
  • малолетние, несовершеннолетние и нетрудоспособные совершеннолетние дети;
  • нетрудоспособная вдова или вдовец;
  • нетрудоспособные родители.
Обязательная часть составляет половину того, что принадлежало бы этим лицам по закону. Ее размер может менять суд, учитывая личные отношения наследников с умершим и прочие обстоятельства.
В обязательную долю входит стоимость вещей домашнего обихода, завещательный отказ (легат) и другие имущественные права, принадлежащие наследнику.
Не имеют права получить наследство лица, которые:
  • умышленно лишили жизни наследодателя или других наследников или покушались на их жизнь;
  • препятствовали наследодателю составить или изменить завещание;
  • были лишены родительских прав или уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя;
  • состояли в браке, признанном недействительным;
  • уклонялись от оказания помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.
Напомним, многие украинцы сейчас находятся за границей, но все еще имеют имущественные права в Украине. Ситуация, когда в Украине открывается наследство в то время, когда потенциальный наследник не имеет возможности лично приехать в страну, не редкость.
По закону, подать заявление о принятии наследства можно через консульство Украины или иностранного нотариуса. Консульство подтверждает подпись на украинском языке без перевода и апостиля, а иностранный нотариус — на иностранном языке с последующей легализацией для использования в Украине.
По материалам:
Finance.ua
