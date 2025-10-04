Обязательная доля в наследстве: что нужно знать наследникам Сегодня 16:07 — Личные финансы

Обязательная доля в наследстве: что нужно знать наследникам

Наследование — это переход прав и обязанностей умершего к его наследникам. Завещатель может определить в завещании, кто получит наследство и кого лишить права на него. Однако есть категория лиц, имеющих право на обязательную долю, и завещатель не может их ограничить.



В Министерстве юстиции Украины рассказали , кому принадлежит обязательная доля в наследстве, несмотря на завещание.

К таким лицам относятся:

малолетние, несовершеннолетние и нетрудоспособные совершеннолетние дети;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители.

Обязательная часть составляет половину того, что принадлежало бы этим лицам по закону. Ее размер может менять суд, учитывая личные отношения наследников с умершим и прочие обстоятельства.

В обязательную долю входит стоимость вещей домашнего обихода, завещательный отказ (легат) и другие имущественные права, принадлежащие наследнику.

Не имеют права получить наследство лица, которые:

умышленно лишили жизни наследодателя или других наследников или покушались на их жизнь;

препятствовали наследодателю составить или изменить завещание;

были лишены родительских прав или уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя;

состояли в браке, признанном недействительным;

уклонялись от оказания помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

Напомним, многие украинцы сейчас находятся за границей, но все еще имеют имущественные права в Украине. Ситуация, когда в Украине открывается наследство в то время, когда потенциальный наследник не имеет возможности лично приехать в страну, не редкость.

По закону , подать заявление о принятии наследства можно через консульство Украины или иностранного нотариуса. Консульство подтверждает подпись на украинском языке без перевода и апостиля, а иностранный нотариус — на иностранном языке с последующей легализацией для использования в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.