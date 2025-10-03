Вдвое меньше средней зарплаты: сколько зарабатывают учителя в Украине Сегодня 17:06 — Личные финансы

Вдвое меньше средней зарплаты: сколько зарабатывают учителя в Украине

Медианная зарплата учителей в сентябре 2025 года составляет 12 500 грн., что на 8,7% больше, чем в 2024 году (11 500 грн.). Количество откликов на вакансии выросло на 44%, тогда как количество объявлений осталось тем же.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа

Отмечается, что профессия учителя продолжает оставаться одной из наименее оплачиваемых в Украине. Для сравнения, в Польше зарплата учителя в зависимости от категории и стажа составляет от 5 000 до 7 300 злотых (57 000−83 000 грн).

У воспитателей детских садов зарплаты немного выше, чем у учителей. В этом году медианная зарплата выросла до 14 500 грн, что на 11,5% больше, чем в 2024 году (13 000 грн). Количество откликов увеличилось на 12%, а количество объявлений выросло на 20%.

Репетиторы, как правило, работают на почасовой основе и получают в среднем 400 грн/час, что на 33% больше, чем в 2024 году (300 грн/час). Количество откликов на работу репетитором выросло на 78%, а количество объявлений увеличилось на 23%.

Средняя зарплата по стране

Несмотря на то, что в этом году зарплаты специалистов в сфере образования выросли, эта сумма остается меньше, чем в среднем по Украине.

Например, согласно данным Государственной службы статистики, в июле средняя зарплата в Украине составляла 26 499 грн, что более чем в два раза больше, чем у учителей.

При этом, невзирая на низкие зарплаты, количество желающих работать учителем или воспитателем возросло.

«Ситуация с зарплатами педагогов сегодня выглядит критической. Низкий уровень оплаты труда создает риск оттока кадров и падения качества образования. Это особенно опасно в условиях войны, когда учителя выполняют не только образовательную, но и общественную миссию: поддерживают детей, формируют у них ощущение безопасности и стабильности, а также играют ключевую роль в укреплении национальной идентичности. Поэтому предсказуемая и справедливая система вознаграждения должна стать вопросом не только социальной политики, но и национальной безопасности», — отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Справка Finance.ua:

Кабмин в проекте государственного бюджета на 2026 год заложил средства на повышение зарплат учителям. Оплата труда вырастет на 50% и составит около 25 тысяч гривен. Повышение охватит около 470 000 ставок педагогических работников;

по данным Минфина, на повышение заработной платы учителям в 2026 году будет направлено 41,8 млрд. гривен;

план повышения зарплат учителей на 50% в проекте бюджета-2026 — положительный шаг, но этого недостаточно, считает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

