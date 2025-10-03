0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вдвое меньше средней зарплаты: сколько зарабатывают учителя в Украине

Личные финансы
26
Вдвое меньше средней зарплаты: сколько зарабатывают учителя в Украине
Вдвое меньше средней зарплаты: сколько зарабатывают учителя в Украине
Медианная зарплата учителей в сентябре 2025 года составляет 12 500 грн., что на 8,7% больше, чем в 2024 году (11 500 грн.). Количество откликов на вакансии выросло на 44%, тогда как количество объявлений осталось тем же.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.
Отмечается, что профессия учителя продолжает оставаться одной из наименее оплачиваемых в Украине. Для сравнения, в Польше зарплата учителя в зависимости от категории и стажа составляет от 5 000 до 7 300 злотых (57 000−83 000 грн).
У воспитателей детских садов зарплаты немного выше, чем у учителей. В этом году медианная зарплата выросла до 14 500 грн, что на 11,5% больше, чем в 2024 году (13 000 грн). Количество откликов увеличилось на 12%, а количество объявлений выросло на 20%.
Читайте также
Репетиторы, как правило, работают на почасовой основе и получают в среднем 400 грн/час, что на 33% больше, чем в 2024 году (300 грн/час). Количество откликов на работу репетитором выросло на 78%, а количество объявлений увеличилось на 23%.

Средняя зарплата по стране

Несмотря на то, что в этом году зарплаты специалистов в сфере образования выросли, эта сумма остается меньше, чем в среднем по Украине.
Например, согласно данным Государственной службы статистики, в июле средняя зарплата в Украине составляла 26 499 грн, что более чем в два раза больше, чем у учителей.
При этом, невзирая на низкие зарплаты, количество желающих работать учителем или воспитателем возросло.
«Ситуация с зарплатами педагогов сегодня выглядит критической. Низкий уровень оплаты труда создает риск оттока кадров и падения качества образования. Это особенно опасно в условиях войны, когда учителя выполняют не только образовательную, но и общественную миссию: поддерживают детей, формируют у них ощущение безопасности и стабильности, а также играют ключевую роль в укреплении национальной идентичности. Поэтому предсказуемая и справедливая система вознаграждения должна стать вопросом не только социальной политики, но и национальной безопасности», — отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин в проекте государственного бюджета на 2026 год заложил средства на повышение зарплат учителям. Оплата труда вырастет на 50% и составит около 25 тысяч гривен. Повышение охватит около 470 000 ставок педагогических работников;
  • по данным Минфина, на повышение заработной платы учителям в 2026 году будет направлено 41,8 млрд. гривен;
  • план повышения зарплат учителей на 50% в проекте бюджета-2026 — положительный шаг, но этого недостаточно, считает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems