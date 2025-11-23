0 800 307 555
ру
Какая будет пенсия при непрерывном стаже 40 лет

Личные финансы
67
В настоящее время при расчетах пенсии не играет роль, является ли стаж непрерывным. Учитывается только его количество.
Сейчас 40 лет достаточно, чтобы выйти на пенсию, начиная с 60 лет, пишет телеканал 24.
Также немаловажную роль при расчете пенсии играют и другие факторы. К примеру, доход человека.
Если будущий пенсионер:
  • имел доход 10 000 гривен;
  • уходит на заслуженный отдых на общих условиях.
Если человек при указанных данных решил выйти на пенсию в 60 лет, пенсионная выплата будет ориентировочно — 4,5 тысяч гривен.
Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести минимальное количество стажа. К примеру, в этом году для 60 минимум составляет — 32 года стажа, для 63 — 22 года, для 65 — 15 лет, сообщает ПФУ.
Работающие пенсионеры могут потерять часть пенсии в 2026 году. Уменьшение станет следствием перерасчета. Такая проблема возникает из-за того, что средняя зарплата по стране может расти быстрее дохода пенсионера. В результате этого индивидуальный коэффициент лица снижается.
Ранее мы писали, что мужчины выйти на пенсию могут в 55 лет (при наличии стажа в 25 лет), а женщины — в 50 лет (стаж от 20 лет). Размер пенсии участникам боевых действий зависит от разных факторов и является индивидуальным. Надо учесть:
  • наличие инвалидности и ее группу;
  • страховой стаж (наличие выслуги лет у профессиональных военных);
  • размер денежного довольствия, с которого уплачивали налоги.
Размер пенсии у лиц с полной выслугой лет (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) составит 65% денежного довольствия. За каждый дополнительный год выслуги прибавляется еще 3%, но не более 70% от сумм денежного довольствия.
Украинцы, которые, защищая государство, получили этот статус, имеют право на ряд доплат к основной пенсии. В частности, они могут рассчитывать на повышение в размере четверти (25%) прожиточного минимума для утративших трудоспособность — 590,25 грн.
Напомним, согласно Закону Украины О пенсионном обеспечении, для выхода на пенсию по выслуге лет учителям необходимо достичь 55 возраста и иметь не менее 30 лет педагогического стажа.
Данные требования действуют для лиц, которые не имели необходимого стажа до 1 января 2016 года. Для тех работников, кто до этой даты имел соответствующий стаж, возможность выхода на пенсию по выслуге лет сохраняется независимо от возраста.
ПенсияДеньги
