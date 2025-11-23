Какая будет пенсия при непрерывном стаже 40 лет Сегодня 13:12 — Личные финансы

Какая будет пенсия при непрерывном стаже 40 лет

В настоящее время при расчетах пенсии не играет роль, является ли стаж непрерывным. Учитывается только его количество.

Сейчас 40 лет достаточно, чтобы выйти на пенсию, начиная с 60 лет, пишет телеканал 24.

Также немаловажную роль при расчете пенсии играют и другие факторы. К примеру, доход человека.

Если будущий пенсионер:

имел доход 10 000 гривен;

уходит на заслуженный отдых на общих условиях.

Если человек при указанных данных решил выйти на пенсию в 60 лет, пенсионная выплата будет ориентировочно — 4,5 тысяч гривен.

Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести минимальное количество стажа. К примеру, в этом году для 60 минимум составляет — 32 года стажа, для 63 — 22 года, для 65 — 15 лет, сообщает ПФУ.

Работающие пенсионеры могут потерять часть пенсии в 2026 году. Уменьшение станет следствием перерасчета. Такая проблема возникает из-за того, что средняя зарплата по стране может расти быстрее дохода пенсионера. В результате этого индивидуальный коэффициент лица снижается.

Ранее мы писали , что мужчины выйти на пенсию могут в 55 лет (при наличии стажа в 25 лет), а женщины — в 50 лет (стаж от 20 лет). Размер пенсии участникам боевых действий зависит от разных факторов и является индивидуальным. Надо учесть:

наличие инвалидности и ее группу;

страховой стаж (наличие выслуги лет у профессиональных военных);

размер денежного довольствия, с которого уплачивали налоги.

Размер пенсии у лиц с полной выслугой лет (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) составит 65% денежного довольствия. За каждый дополнительный год выслуги прибавляется еще 3%, но не более 70% от сумм денежного довольствия.

Украинцы, которые, защищая государство, получили этот статус, имеют право на ряд доплат к основной пенсии. В частности, они могут рассчитывать на повышение в размере четверти (25%) прожиточного минимума для утративших трудоспособность — 590,25 грн.

Напомним, согласно Закону Украины О пенсионном обеспечении, для выхода на пенсию по выслуге лет учителям необходимо достичь 55 возраста и иметь не менее 30 лет педагогического стажа.

Данные требования действуют для лиц, которые не имели необходимого стажа до 1 января 2016 года. Для тех работников, кто до этой даты имел соответствующий стаж, возможность выхода на пенсию по выслуге лет сохраняется независимо от возраста.

