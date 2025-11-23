За танк или ракету: какие отпуска предусмотрены для военных Сегодня 09:56 — Личные финансы

За танк или ракету: какие отпуска предусмотрены для военных

Министерство обороны объяснило, какие виды отпусков предусмотрены для военнослужащих в период военного положения в 2025 году. Правила их предоставления определяет Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Об этом пишет Минобороны

Ежегодный основной отпуск — до 30 дней.

Военные могут получить ежегодный отпуск продолжительностью до 30 суток, при условии, что одновременно в подразделении отсутствуют не более 30% личного состава. Сохраняется денежное и материальное довольствие.

Дополнительно предоставляется время для проезда в пределах Украины — не более двух суток в одну сторону. Отпуск можно делить, но непрерывная часть должна составлять не менее 15 дней.

В случае болезни во время отпуска он будет продолжен после выздоровления — в соответствии со справкой медучреждения, заверенной ТЦК или Службой правопорядка.

Отпуск для участников боевых действий — 14 дней.

Военные со статусом УБД имеют право на 14-дневный дополнительный отпуск, предоставляемый по решению командира.

Отпуск по семейным обстоятельствам — до 10 дней.

Может предоставляться в случаях, перечисленных в законодательстве.

Продолжительность — до 10 календарных дней, не считая времени на проезд в пределах Украины.

Денежное довольствие сохраняется.

Дополнительный отпуск за уничтоженную вражескую технику

Военным предоставляются дополнительные дни отпуска в зависимости от типа уничтоженной техники.

Общий лимит — до 15 дней в году.

Примеры:

танк — 3 дня.

БМП, БТР, БМД, артсистема — 3 дня.

броне- или грузовой автомобиль — 2 дня.

самоходная артиллерийская установка или РСЗО — 3 дня.

средство РЭБ или контрбатарейной борьбы — 2−4 дня.

военный корабль — 5 дней.

военный самолет — 5 дней, вертолет — 4 дня.

сбитые БПЛА — 1−3 дня в зависимости от класса.

крылатая или баллистическая ракета — 3 дня.

Отпуск после освобождения из плена — 90 дней

Если военный вернулся из плена и желает продолжить службу, ему предоставляется 90 дней дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия.

Отпуск для лечения

Назначается ВВК при болезни или ранении. Продолжительность определяют врачи. На весь период сохраняется денежное довольствие.

Отпуск по уходу за ребенком

Предоставляется для ухода за ребенком до 3 лет. Денежное довольствие не сохраняется.

Дополнительный отпуск по учебе

Могут получить военные в возрасте 18−25 лет, не имеющие высшего образования и обучающиеся в ЗВО или колледже (кроме военных вузов).

Продолжительность определяется периодом обучения.

Отпуска для военных, условно-досрочно освобожденных от наказания

Основной ежегодный отпуск таким военным не предусмотрен. Однако они могут получить отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам — до 10 дней.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.