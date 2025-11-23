0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За танк или ракету: какие отпуска предусмотрены для военных

Личные финансы
119
За танк или ракету: какие отпуска предусмотрены для военных
За танк или ракету: какие отпуска предусмотрены для военных
Министерство обороны объяснило, какие виды отпусков предусмотрены для военнослужащих в период военного положения в 2025 году. Правила их предоставления определяет Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
Об этом пишет Минобороны.
За танк или ракету: какие отпуска предусмотрены для военных
Ежегодный основной отпуск — до 30 дней.
Военные могут получить ежегодный отпуск продолжительностью до 30 суток, при условии, что одновременно в подразделении отсутствуют не более 30% личного состава. Сохраняется денежное и материальное довольствие.
Дополнительно предоставляется время для проезда в пределах Украины — не более двух суток в одну сторону. Отпуск можно делить, но непрерывная часть должна составлять не менее 15 дней.
В случае болезни во время отпуска он будет продолжен после выздоровления — в соответствии со справкой медучреждения, заверенной ТЦК или Службой правопорядка.
  • Отпуск для участников боевых действий — 14 дней.
Военные со статусом УБД имеют право на 14-дневный дополнительный отпуск, предоставляемый по решению командира.
  • Отпуск по семейным обстоятельствам — до 10 дней.
Может предоставляться в случаях, перечисленных в законодательстве.
Продолжительность — до 10 календарных дней, не считая времени на проезд в пределах Украины.
Денежное довольствие сохраняется.
Дополнительный отпуск за уничтоженную вражескую технику
Военным предоставляются дополнительные дни отпуска в зависимости от типа уничтоженной техники.
Общий лимит — до 15 дней в году.
За танк или ракету: какие отпуска предусмотрены для военных
Примеры:
  • танк — 3 дня.
  • БМП, БТР, БМД, артсистема — 3 дня.
  • броне- или грузовой автомобиль — 2 дня.
  • самоходная артиллерийская установка или РСЗО — 3 дня.
  • средство РЭБ или контрбатарейной борьбы — 2−4 дня.
  • военный корабль — 5 дней.
  • военный самолет — 5 дней, вертолет — 4 дня.
  • сбитые БПЛА — 1−3 дня в зависимости от класса.
  • крылатая или баллистическая ракета — 3 дня.
За танк или ракету: какие отпуска предусмотрены для военных
Отпуск после освобождения из плена — 90 дней
Если военный вернулся из плена и желает продолжить службу, ему предоставляется 90 дней дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия.
Отпуск для лечения
Назначается ВВК при болезни или ранении. Продолжительность определяют врачи. На весь период сохраняется денежное довольствие.
Читайте также
Отпуск по уходу за ребенком
Предоставляется для ухода за ребенком до 3 лет. Денежное довольствие не сохраняется.
Дополнительный отпуск по учебе
Могут получить военные в возрасте 18−25 лет, не имеющие высшего образования и обучающиеся в ЗВО или колледже (кроме военных вузов).
Продолжительность определяется периодом обучения.
Отпуска для военных, условно-досрочно освобожденных от наказания
Основной ежегодный отпуск таким военным не предусмотрен. Однако они могут получить отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам — до 10 дней.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АрмияВоеннослужащийВоенный учет
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems