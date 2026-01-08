Польша завершает временную защиту украинцев: как остаться в стране Сегодня 16:01 — Личные финансы

Польша завершает временную защиту украинцев: как остаться в стране

Польша официально установила конечную дату действия временной защиты для граждан Украины — 4 марта 2026 года. После этой даты статус PESEL UKR утратит силу, а правила пребывания украинцев в стране будут постепенно приведены в соответствие с общими нормами, применяемыми к иностранцам вне Европейского Союза.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Новые правила пребывания украинцев в Польше

После прекращения действия специального закона пребывания граждан Украины в Польше будет возможно только на общих основаниях. В то же время, польские власти готовят отдельные решения, направленные на упрощение легализации именно для украинцев.

Среди таких решений — возможность получения временного вида на жительство (карты побыта). Подать заявление на такое разрешение граждане Украины смогут всего один раз. Также предусмотрено введение специальной карты CUKR, которая позволит лицам со статусом UKR легально проживать в Польше до трех лет.

Одним из наиболее стабильных механизмов легализации остается статус долгосрочного резидента Европейского союза. Для его получения необходимо непрерывно прожить в Польше минимум пять лет на законных основаниях, иметь подтвержденный стабильный доход в течение минимум трех лет, а также владеть польским языком на уровне не ниже B1.

После 4 марта 2026 года украинцам также будут оставаться доступными стандартные основания для легального пребывания в Польше. Среди них:

официальное трудоустройство или проведение предпринимательской деятельности;

обучение;

воссоединение с семьей;

гуманитарные основания.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кароль Навроцкий подписал закон, которым внесены изменения в Закон об иностранцах и ряд других актов. Документ предусматривает цифровизацию процедур легализации пребывания иностранцев в Польше и введение новой карты побыта для граждан Украины с номером PESEL UKR сроком 3 года.

Около 40% взрослых иммигрантов из Украины имеют высокую или очень высокую возможность остаться в Польше на постоянной основе.

