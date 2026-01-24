Рынок труда: что изменилось и как искать работу в 2026 году Сегодня 14:17 — Личные финансы

Как найти работу в 2026 году

В 2025 году на украинском рынке труда изменились подходы к найму работников. Сегодня рекрутеры обращают внимание на реальные достижения кандидатов, а устойчивость и гибкость сотрудников стали важнее идеального набора навыков.

Специалисты budni.robota.ua рассказывают , как искать работу в 2026-м.

Наем медленный и требовательный

В прошлом году работодатели сокращали темпы найма. На это повлияли экономическая нестабильность, пересмотр бюджетов и автоматизация процессов.

В то же время рекрутеры повысили требования и стали более тщательно отбирать кандидатов: выросло количество этапов собеседований и тестовых заданий, в процесс чаще привлекают нескольких стейкхолдеров, а финальные решения принимаются дольше.

Вывод для 2026 года. Эксперты советуют быть готовыми к длительному процессу и не воспринимать ответную паузу как окончательное «нет». Продолжайте поддерживать связь с рекрутером и параллельно подавайте заявки в другие компании.

Внимание на результаты

Опыт и уверенная самопрезентация на собеседовании важны, однако сейчас рекрутеры обращают внимание на реальные результаты кандидата: подтверждаемые кейсы, цифры, влияние, достижения, рекомендации и репутацию.

Вывод для 2026 года. В резюме укажите, какую пользу вы принесли компании как сотрудник. Добавьте конкретные примеры: что вы сделали, как это сделали и какой результат получили.

Искусственный интеллект — фильтр № 1

В 2025 году все больше компаний использовали ИИ-инструменты для первоначальной оценки кандидата. То есть первый «читатель» резюме сегодня — алгоритм, а не рекрутер.

Вывод для 2026 года. Адаптируйте резюме под каждую конкретную вакансию. Оно должно быть структурированным, лаконичным и без лишних дизайнерских элементов. Ключевые слова из вакансии критически важны для прохождения автоматического скрининга.

Устойчивость важнее идеальности

Война, отключение света и постоянный стресс оказывают негативное влияние на психику и производительность. Поэтому работодатели обращают внимание на soft skills — адаптивность, самостоятельность, умение работать в неопределенности и эмоциональную стабильность.

Вывод для 2026 года. На собеседованиях все чаще будут звучать вопросы об ошибках, конфликтах и ​​кризисных ситуациях. Осознанность и честность воспринимаются гораздо лучше, чем заготовленные «идеальные» ответы.

Нетворкинг может стать решающим

Часть вакансий не публикуется на сайтах по поиску работы. Рекомендации, личные контакты и активность в профессиональных сообществах стали одним из основных каналов найма.

Вывод для 2026 года. Используйте LinkedIn в качестве инструмента для профессионального нетворкинга. Развивайте личный бренд и поддерживайте старые контакты, параллельно ища новые.

Ожидания кандидатов и реальность больше не совпадают

На рынке часто встречаются завышенные ожидания без рыночного обоснования, отказ от гибридных форматов без альтернатив или ультимативный тон на ранних этапах. Однако такое поведение перестало быть выигрышным еще в 2025 году.

Вывод для 2026 года. Гибкость и реалистичная оценка рынка становится конкурентным преимуществом. Важно знать реальные зарплатные вилки, а не руководствоваться только собственными желаниями. Переговоры — это диалог, а не список требований.

