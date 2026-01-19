Премии на работе: когда их обязаны платить, а когда нет
Премии и бонусы зачастую становятся источником напряжения между работником и работодателем. Дополнительные выплаты обещают, но в день зарплаты их нет и возникает логичный вопрос о законности таких действий.
Специалисты robota.ua объяснили, в каких случаях работодатель обязан выплатить премию, а когда имеет право этого не делать.
Когда премия является обязанностью работодателя
Как отметила адвокат Дарья Бронникова, ключевую роль играют внутренние документы.
Работодатель обязан выплатить премию, если она предусмотрена:
- трудовым договором;
- коллективным договором;
- положением об оплате труда или премировании.
Это следует из ст. 97 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) и ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда», которые определяют, что условия и размеры оплаты труда устанавливаются именно такими документами.
Когда премия — это право, а не обязанность
Работодатель имеет право, но не обязан платить премию, если:
- она является разовой или поощрительной;
- в документах указано, что выплата производится «по решению работодателя»;
- отсутствуют четко прописанные условия его получения.
Также юристы отмечают, что работодатель может сам принимать решение о выплате премии только в том случае, если она не гарантирована. Если премия закреплена в документах и работник выполнил все условия, работодатель не может отказаться от выплаты. Это прямо следует из ст. 21 КЗоТ, которая обязывает стороны соблюдать условия трудового договора.
Отказ в премии из-за «плохих результатов»
Невыплата премии со ссылкой на «низкую эффективность», «невыполнение плана» или «плохие показатели» незаконна, если эти критерии не были заранее прописаны в договоре или положении о премировании. Такие действия противоречат ст. 97 КЗоТ и принцип правовой определенности.
Лишение премии как форма наказания
Лишение премии не является дисциплинарным взысканием. Согласно ст. 147 КЗоТ существует только два вида дисциплинарной ответственности:
- выговор;
- увольнение.
В то же время, если в положении о премировании указано, что премия начисляется только при отсутствии нарушений, то ее могут не начислить. Речь идет именно о неначислении, а не о «лишении» уже заработанной выплаты.
Что делать, если премию обещали, но не выплатили
Алгоритм действий:
- проверить трудовой договор и положение об оплате труда;
- в письменном виде обратиться к работодателю с требованием объяснить причину невыплаты;
- в случае отказа без законных оснований или отсутствия ответа обратиться в Гоструда или подать иск в суд.
Согласно ст. 233 КЗоТ, работник имеет право на судебную защиту своих трудовых прав.
Выплата премии при увольнении
Премию обязаны выплатить при увольнении, если она была заработана. Согласно ст. 116 КЗоТ, в день увольнения работодатель должен выплатить всю положенную работнику сумму, включая премии. Сам факт увольнения не является основанием для отказа в выплате.
Влияние военного положения на премии
Военное положение не означает автоматической отмены премий. Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» позволяет менять условия труда, но:
- не отменяет уже начисленные выплаты;
- не разрешает нарушать гарантии оплаты труда без законных оснований.
Если премия является составной частью заработной платы, ее невыплата может быть незаконна даже в условиях войны.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году 71% работодателей не меняли уровень бонусных выплат и премий.
