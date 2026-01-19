0 800 307 555
Премии на работе: когда их обязаны платить, а когда нет

Личные финансы
21
Работнца в офисе пересматривает документы по условиям оплаты труда и премий
Премии и бонусы зачастую становятся источником напряжения между работником и работодателем. Дополнительные выплаты обещают, но в день зарплаты их нет и возникает логичный вопрос о законности таких действий.
Специалисты robota.ua объяснили, в каких случаях работодатель обязан выплатить премию, а когда имеет право этого не делать.

Когда премия является обязанностью работодателя

Как отметила адвокат Дарья Бронникова, ключевую роль играют внутренние документы.
Работодатель обязан выплатить премию, если она предусмотрена:
  • трудовым договором;
  • коллективным договором;
  • положением об оплате труда или премировании.
Это следует из ст. 97 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) и ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда», которые определяют, что условия и размеры оплаты труда устанавливаются именно такими документами.

Когда премия — это право, а не обязанность

Работодатель имеет право, но не обязан платить премию, если:
  • она является разовой или поощрительной;
  • в документах указано, что выплата производится «по решению работодателя»;
  • отсутствуют четко прописанные условия его получения.
Также юристы отмечают, что работодатель может сам принимать решение о выплате премии только в том случае, если она не гарантирована. Если премия закреплена в документах и ​​работник выполнил все условия, работодатель не может отказаться от выплаты. Это прямо следует из ст. 21 КЗоТ, которая обязывает стороны соблюдать условия трудового договора.

Отказ в премии из-за «плохих результатов»

Невыплата премии со ссылкой на «низкую эффективность», «невыполнение плана» или «плохие показатели» незаконна, если эти критерии не были заранее прописаны в договоре или положении о премировании. Такие действия противоречат ст. 97 КЗоТ и принцип правовой определенности.

Лишение премии как форма наказания

Лишение премии не является дисциплинарным взысканием. Согласно ст. 147 КЗоТ существует только два вида дисциплинарной ответственности:
  • выговор;
  • увольнение.
В то же время, если в положении о премировании указано, что премия начисляется только при отсутствии нарушений, то ее могут не начислить. Речь идет именно о неначислении, а не о «лишении» уже заработанной выплаты.

Что делать, если премию обещали, но не выплатили

Алгоритм действий:
  • проверить трудовой договор и положение об оплате труда;
  • в письменном виде обратиться к работодателю с требованием объяснить причину невыплаты;
  • в случае отказа без законных оснований или отсутствия ответа обратиться в Гоструда или подать иск в суд.
Согласно ст. 233 КЗоТ, работник имеет право на судебную защиту своих трудовых прав.

Выплата премии при увольнении

Премию обязаны выплатить при увольнении, если она была заработана. Согласно ст. 116 КЗоТ, в день увольнения работодатель должен выплатить всю положенную работнику сумму, включая премии. Сам факт увольнения не является основанием для отказа в выплате.

Влияние военного положения на премии

Военное положение не означает автоматической отмены премий. Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» позволяет менять условия труда, но:
  • не отменяет уже начисленные выплаты;
  • не разрешает нарушать гарантии оплаты труда без законных оснований.
Если премия является составной частью заработной платы, ее невыплата может быть незаконна даже в условиях войны.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году 71% работодателей не меняли уровень бонусных выплат и премий.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Payment systems