Когда средняя зарплата в Украине достигнет $1000 — мнение экономиста
Средняя зарплата в Украине достигнет европейского размера в 1000 долларов не ранее чем за 3−4 года.
Таким мнением поделился экономист Олег Гетман.
«Зарплаты никогда не растут по пожеланию кого-то, даже по пожеланию государства. Потому что заработные платы — это взаимоотношения субъектов хозяйствования и наемных работников. Это свободная рыночная экономика, и зарплаты складываются в соответствии со свободным рынком, указания государств здесь просто ни при чем», — пояснил эксперт.
По его словам, средняя зарплата в Украине будет расти постепенно, примерно нынешними темпами — на 15−20% в год.
«Сейчас есть где-то 650 долларов средняя зарплата. Поэтому чтобы достичь минимальных европейских ставок где-то в 1000 долларов, нам нужно будет 3−4 года. Ожидать этого в короткие сроки почти невозможно», — сказал экономист.
Он подчеркнул, что больше всего на уровень зарплаты влияют такие факторы, как инновации, дефицит рабочей силы и мировая конъюнктура продукции.
«Итак, 1000 долларов за 3−4 года — это самое большое, что можно ожидать», — резюмировал Гетман.
В каких отраслях в Украине самая высокая средняя зарплата
- Как мы сообщали ранее, работа в ІТ остается самой оплачиваемой: в третьем квартале 2025 года средняя зарплата айтишников составила 56 085 грн.
- На втором месте — банковский сектор, где зарабатывают в среднем 32 397 грн.
- Замыкает тройку лидеров по уровню средних з.п. отрасль производства, где средний показатель составляет 24251 грн.
Если говорить о ЕС, то средняя годовая зарплата одного работника в Европейском Союзе составляет 39 808 евро. Однако разрыв между странами остается значительным. Подробно об этом рассказывали здесь.
