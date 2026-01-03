Где в Украине самая высокая зарплата (инфографика) Сегодня 09:13 — Личные финансы

Где в Украине самая высокая зарплата (инфографика)

составляет 27 167 грн. Это на 9% больше по сравнению с октябрем 2025 года. Как сообщает Государственная служба сатистики, средняя заработная плата по Украинепо сравнению с октябрем 2025 года.

Регионы

Регионы с самым высоким уровнем оплаты труда:

40 633 грн — г. Киев.

31 706 грн — Днепропетровская обл.

31 340 грн — Луганская обл.

Регионы с самым низким уровнем оплаты труда:

19 079 грн — Кировоградская обл.

19 096 грн — Черновицкая обл.

20 344 грн — Черниговская обл.

Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на декабрь 2025 г. — 3,8 млрд грн

Виды деятельности

Оплата труда по видам экономической деятельности:

Самую высокую зарплату получают работники информации и телекоммуникаций — 66 934 грн.

Самые низкие заработные платы получают в сфере образования — 16 622 грн.

Ранее Finance.ua писал , что больше всего за последние 4 года выросли зарплаты разнорабочих (на 384%, до 23 тыс. грн в октябре 2025 года) и маляров (47 тыс. грн, что на 215% больше, чем четыре года назад).

В то же время, наименьшие шансы на повышение в следующем году имеют работники малого бизнеса. Среди работодателей, имеющих менее 10 сотрудников, только 22% будут повышать оклады.

В этой же группе видим самый высокий уровень неопределенности (69% опрошенных выбрали вариант «Затрудняюсь ответить») и вероятности сокращений зарплат (2%).

Самые большие оптимисты — компании, имеющие 50−250 сотрудников. 42% таких работодателей закладывают в бюджет повышение зарплат.

