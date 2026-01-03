Где в Украине самая высокая зарплата (инфографика)
Как сообщает Государственная служба сатистики, средняя заработная плата по Украине составляет 27 167 грн. Это на 9% больше по сравнению с октябрем 2025 года.
Регионы
Регионы с самым высоким уровнем оплаты труда:
- 40 633 грн — г. Киев.
- 31 706 грн — Днепропетровская обл.
- 31 340 грн — Луганская обл.
Регионы с самым низким уровнем оплаты труда:
- 19 079 грн — Кировоградская обл.
- 19 096 грн — Черновицкая обл.
- 20 344 грн — Черниговская обл.
Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на декабрь 2025 г. — 3,8 млрд грн
Виды деятельности
Оплата труда по видам экономической деятельности:
Самую высокую зарплату получают работники информации и телекоммуникаций — 66 934 грн.
Самые низкие заработные платы получают в сфере образования — 16 622 грн.
Ранее Finance.ua писал, что больше всего за последние 4 года выросли зарплаты разнорабочих (на 384%, до 23 тыс. грн в октябре 2025 года) и маляров (47 тыс. грн, что на 215% больше, чем четыре года назад).
В то же время, наименьшие шансы на повышение в следующем году имеют работники малого бизнеса. Среди работодателей, имеющих менее 10 сотрудников, только 22% будут повышать оклады.
В этой же группе видим самый высокий уровень неопределенности (69% опрошенных выбрали вариант «Затрудняюсь ответить») и вероятности сокращений зарплат (2%).
Самые большие оптимисты — компании, имеющие 50−250 сотрудников. 42% таких работодателей закладывают в бюджет повышение зарплат.
Поделиться новостью
Также по теме