0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почти половина украинцев планирует сменить профессию или место работы в 2026 году

Личные финансы
4
Почти половина украинцев планирует сменить профессию или место работы в 2026 году
Почти половина украинцев планирует сменить профессию или место работы в 2026 году
В этом году 45% украинцев планируют сменить профессию или место работы, тогда как только 16% сознательно не планируют никаких изменений. Еще 39% не определились с последующей карьерной траекторией.
Об этом свидетельствует опрос Work.ua, проведенный в канун нового года.

Кто больше склонен к переменам

Если сравнивать по полу, женщины немного чаще, чем мужчины, сообщали о намерении овладеть новой профессией (27% против 24%).
Читайте также
Также опрос показал: чем младше респондент, тем выше вероятность сменить профессию. Среди соискателей до 24 лет об этом заявили 34%, в то время как в возрастной группе 45+ только 20%.
В то же время специалисты постарше чаще стремятся сменить место работы — такой ответ выбрали 28% респондентов старше 45 лет, тогда как среди зуммеров таких 12%.
«Вероятно, это объясняется тем, что молодежь еще ищет себя и меняет работу ради новой профессии, тогда как старшие возрастные группы уже давно определились со специальностью, однако имеют решимость менять компании ради лучших условий», — отмечают эксперты.

Люди каких профессий чаще всего задумываются о кардинальных изменениях

Как свидетельствует исследование, наименее подвержены смене профессии кандидаты, должности которых требуют специального образования и значительного опыта.
Читайте также
Среди них специалисты по бухгалтерии и аудиту (20%), топменеджеры высшего звена (19%) и юристы (18%).
В то же время именно юристы и топ-менеджеры, а также рекрутеры являются лидерами по доли ответа «Буду менять только место работы».
Больше всего о смене профессии задумываются специалисты в следующих категориях:
  • «Секретариат, делопроизводство, АХО» — 35%;
  • «Культура, музыка, шоу-бизнес» — 33%;
  • «Продажа, закупка» — 33%;
  • «Красота, фитнес, спорт» — 33%;
  • «Телекоммуникации и связь» — 33%.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems