Почти половина украинцев планирует сменить профессию или место работы в 2026 году

В этом году 45% украинцев планируют сменить профессию или место работы, тогда как только 16% сознательно не планируют никаких изменений. Еще 39% не определились с последующей карьерной траекторией.

Об этом свидетельствует опрос Work.ua, проведенный в канун нового года.

Кто больше склонен к переменам

Если сравнивать по полу, женщины немного чаще, чем мужчины, сообщали о намерении овладеть новой профессией (27% против 24%).

Также опрос показал: чем младше респондент, тем выше вероятность сменить профессию. Среди соискателей до 24 лет об этом заявили 34%, в то время как в возрастной группе 45+ только 20%.

В то же время специалисты постарше чаще стремятся сменить место работы — такой ответ выбрали 28% респондентов старше 45 лет, тогда как среди зуммеров таких 12%.

«Вероятно, это объясняется тем, что молодежь еще ищет себя и меняет работу ради новой профессии, тогда как старшие возрастные группы уже давно определились со специальностью, однако имеют решимость менять компании ради лучших условий», — отмечают эксперты.

Люди каких профессий чаще всего задумываются о кардинальных изменениях

Как свидетельствует исследование, наименее подвержены смене профессии кандидаты, должности которых требуют специального образования и значительного опыта.

Среди них специалисты по бухгалтерии и аудиту (20%), топменеджеры высшего звена (19%) и юристы (18%).

В то же время именно юристы и топ-менеджеры, а также рекрутеры являются лидерами по доли ответа «Буду менять только место работы».

Больше всего о смене профессии задумываются специалисты в следующих категориях:

«Секретариат, делопроизводство, АХО» — 35%;

«Культура, музыка, шоу-бизнес» — 33%;

«Продажа, закупка» — 33%;

«Красота, фитнес, спорт» — 33%;

«Телекоммуникации и связь» — 33%.

