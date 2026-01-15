Работа с жильем в 2025 году: где предлагали больше всего вакансий
В 2025 году Государственная служба занятости предложила 4500 вакансий вакансий с предоставлением жилья. При этом всего 41% таких вакансий заинтересовали людей, ищущих работу.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Это создает новые возможности для людей, стремящихся найти работу и комфортные условия проживания. Такие предложения от работодателей облегчают переезд, обеспечивают стабильность и позволяют людям начать новый этап в жизни без лишних затруднений», — говорится в сообщении.
Где предлагали больше всего вакансий с жильем
Активнее всего работодатели предлагали рабочие места с жильем в таких регионах:
- Днепропетровская область — 706 вакансий;
- Киевская область — 689 вакансий;
- г. Киев — 644 вакансии;
- Львовская область — 475 вакансий.
В то же время, спрос со стороны искателей работы был умеренным. По данным службы занятости, интерес вызвали всего 41% вакансий с жильем. По состоянию на конец 2025 года 796 таких предложений оставались открытыми.
В каких регионах больше всего трудоустроенных
Наибольшее количество людей на вакансии с предоставлением жилья было трудоустроено в:
- Днепропетровской области;
- Ивано-Франковская область;
- Полтавской области;
- Черниговской области;
- Киевской области и в Киеве.
Самые популярные профессии с жильем
Среди вакансий с предоставлением жилья в 2025 году больше всего предложений приходилось на следующие профессии:
- водители;
- грузчики;
- швеи;
- монтажники;
- повара;
- охранники;
- слесари-ремонтники.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что работодатели все активнее опираются на аналитические данные при формировании вакансий. Более 70% компаний регулярно анализируют ситуацию на рынке труда, чтобы корректировать требования к кандидатам и условия найма.
Сезонный рынок труда накануне зимнего сезона формировали преимущественно вакансии по категориям строительства, производства, торговли, логистики, а также предложения из категории «Начало карьеры/студенты», которые часто предусматривают частичную занятость и отсутствие требований насчет опыта. Здесь медианные зарплаты колеблются от 10 до 65 тысяч гривен. Об этом пишет Finance.ua со ссылкой на OLX Работа.
