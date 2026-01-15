0 800 307 555
Работа с жильем в 2025 году: где предлагали больше всего вакансий

Личные финансы
В 2025 году Государственная служба занятости предложила 4500 вакансий вакансий с предоставлением жилья. При этом всего 41% таких вакансий заинтересовали людей, ищущих работу.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Это создает новые возможности для людей, стремящихся найти работу и комфортные условия проживания. Такие предложения от работодателей облегчают переезд, обеспечивают стабильность и позволяют людям начать новый этап в жизни без лишних затруднений», — говорится в сообщении.

Где предлагали больше всего вакансий с жильем

Активнее всего работодатели предлагали рабочие места с жильем в таких регионах:
  • Днепропетровская область — 706 вакансий;
  • Киевская область — 689 вакансий;
  • г. Киев — 644 вакансии;
  • Львовская область — 475 вакансий.
В то же время, спрос со стороны искателей работы был умеренным. По данным службы занятости, интерес вызвали всего 41% вакансий с жильем. По состоянию на конец 2025 года 796 таких предложений оставались открытыми.

В каких регионах больше всего трудоустроенных

Наибольшее количество людей на вакансии с предоставлением жилья было трудоустроено в:
  • Днепропетровской области;
  • Ивано-Франковская область;
  • Полтавской области;
  • Черниговской области;
  • Киевской области и в Киеве.

Самые популярные профессии с жильем

Среди вакансий с предоставлением жилья в 2025 году больше всего предложений приходилось на следующие профессии:
  • водители;
  • грузчики;
  • швеи;
  • монтажники;
  • повара;
  • охранники;
  • слесари-ремонтники.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что работодатели все активнее опираются на аналитические данные при формировании вакансий. Более 70% компаний регулярно анализируют ситуацию на рынке труда, чтобы корректировать требования к кандидатам и условия найма.
Сезонный рынок труда накануне зимнего сезона формировали преимущественно вакансии по категориям строительства, производства, торговли, логистики, а также предложения из категории «Начало карьеры/студенты», которые часто предусматривают частичную занятость и отсутствие требований насчет опыта. Здесь медианные зарплаты колеблются от 10 до 65 тысяч гривен. Об этом пишет Finance.ua со ссылкой на OLX Работа.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
