Сервис поиска работы для IT-специалистов Djinni сообщил, что за предыдущие два квартала доля вакансий с тестовым заданием уменьшилась.

По данным Djinni, за предыдущие два квартала доля вакансий с тестовым заданием уменьшилась с 22% до 20%. До этого показатель демонстрировал стабильный рост.

Ситуация для кандидатов без опыта

Снижение практически не касается вакансий без требований к опыту работы. Для кандидатов начального уровня тестовые задания предлагают в 36% вакансий, тогда как раньше этот показатель составил 35%.

С возрастанием требований к опыту частота тестовых заданий уменьшается. В вакансиях с требованием более пяти лет опыта тестовая задача присутствует только в 9% случаев по сравнению с 13% ранее.

Категории с высокой долей тестовых заданий

Чаще всего выполнение тестового задания требуют в следующих категориях:

Artist — 50% вакансий (ранее 58%);

Design — 45% (без изменений);

SEO — 35% (ранее 42%);

Lead Generation — 30%;

Marketing и Support — по 26%.

Инфографика: Djinni

Среди вакансий для разработчиков чаще всего тестовые задания предлагают по направлениям JavaScript и Fullstack — в пределах 16−19% вакансий. Реже всего такое требование встречается в вакансиях для Java-разработчиков, где тестовое задание содержит всего 5% объявлений.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на аналитику Djinni писал , что специалисты по анализу данных сейчас получают самые высокие зарплатные предложения среди всех ІТ-специальностей.

Медианная зарплатная вилка в вакансиях Senior Data Scientist составляет $4−6,5 тыс. Высшие предложения фиксируются только для технических лидов.

Для нетехнических C-level позиций работодатели предлагают $4−6 тыс., что сопоставимо с уровнем оплаты труда DevOps-инженеров и Data Engineer.

