Работодатели стали реже давать тестовые задания для кандидатов — аналитика Djinni
Сервис поиска работы для IT-специалистов Djinni сообщил, что за предыдущие два квартала доля вакансий с тестовым заданием уменьшилась.
По данным Djinni, за предыдущие два квартала доля вакансий с тестовым заданием уменьшилась с 22% до 20%. До этого показатель демонстрировал стабильный рост.
Ситуация для кандидатов без опыта
Снижение практически не касается вакансий без требований к опыту работы. Для кандидатов начального уровня тестовые задания предлагают в 36% вакансий, тогда как раньше этот показатель составил 35%.
С возрастанием требований к опыту частота тестовых заданий уменьшается. В вакансиях с требованием более пяти лет опыта тестовая задача присутствует только в 9% случаев по сравнению с 13% ранее.
Категории с высокой долей тестовых заданий
Чаще всего выполнение тестового задания требуют в следующих категориях:
- Artist — 50% вакансий (ранее 58%);
- Design — 45% (без изменений);
- SEO — 35% (ранее 42%);
- Lead Generation — 30%;
- Marketing и Support — по 26%.
Среди вакансий для разработчиков чаще всего тестовые задания предлагают по направлениям JavaScript и Fullstack — в пределах 16−19% вакансий. Реже всего такое требование встречается в вакансиях для Java-разработчиков, где тестовое задание содержит всего 5% объявлений.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на аналитику Djinni писал, что специалисты по анализу данных сейчас получают самые высокие зарплатные предложения среди всех ІТ-специальностей.
Медианная зарплатная вилка в вакансиях Senior Data Scientist составляет $4−6,5 тыс. Высшие предложения фиксируются только для технических лидов.
Для нетехнических C-level позиций работодатели предлагают $4−6 тыс., что сопоставимо с уровнем оплаты труда DevOps-инженеров и Data Engineer.
Поделиться новостью
Также по теме
Работодатели стали реже давать тестовые задания для кандидатов — аналитика Djinni
Налоговая социальная льгота на детей: сколько можно сэкономить в 2026 году
Актуальные счета для уплаты налогов и ЕСВ в 2026 году: инструкция для плательщиков
Как возобновить пенсию после непрохождения физической идентификации
Как получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения
Сколько стоит билет на каток в Буковеле