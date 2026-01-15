0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работодатели стали реже давать тестовые задания для кандидатов — аналитика Djinni

Личные финансы
62
Работодатели стали реже давать тестовые задания для кандидатов — аналитика Djinni
Работодатели стали реже давать тестовые задания для кандидатов — аналитика Djinni
Сервис поиска работы для IT-специалистов Djinni сообщил, что за предыдущие два квартала доля вакансий с тестовым заданием уменьшилась.
По данным Djinni, за предыдущие два квартала доля вакансий с тестовым заданием уменьшилась с 22% до 20%. До этого показатель демонстрировал стабильный рост.

Ситуация для кандидатов без опыта

Снижение практически не касается вакансий без требований к опыту работы. Для кандидатов начального уровня тестовые задания предлагают в 36% вакансий, тогда как раньше этот показатель составил 35%.
С возрастанием требований к опыту частота тестовых заданий уменьшается. В вакансиях с требованием более пяти лет опыта тестовая задача присутствует только в 9% случаев по сравнению с 13% ранее.

Категории с высокой долей тестовых заданий

Чаще всего выполнение тестового задания требуют в следующих категориях:
  • Artist — 50% вакансий (ранее 58%);
  • Design — 45% (без изменений);
  • SEO — 35% (ранее 42%);
  • Lead Generation — 30%;
  • Marketing и Support — по 26%.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
Среди вакансий для разработчиков чаще всего тестовые задания предлагают по направлениям JavaScript и Fullstack — в пределах 16−19% вакансий. Реже всего такое требование встречается в вакансиях для Java-разработчиков, где тестовое задание содержит всего 5% объявлений.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на аналитику Djinni писал, что специалисты по анализу данных сейчас получают самые высокие зарплатные предложения среди всех ІТ-специальностей.
Медианная зарплатная вилка в вакансиях Senior Data Scientist составляет $4−6,5 тыс. Высшие предложения фиксируются только для технических лидов.
Для нетехнических C-level позиций работодатели предлагают $4−6 тыс., что сопоставимо с уровнем оплаты труда DevOps-инженеров и Data Engineer.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems