Как найти работу: 4 неочевидные стратегии
Из-за войны, блэкаутов и общей нестабильность украинский рынок труда работает в режиме турбулентности. Компании сокращают команды, ставят наем на паузу, вакансий становится меньше. Часто создается впечатление, что рынок замер.
В такой ситуации многие кандидаты либо опускают руки, либо продолжают искать работу по старым схемам, которые уже не дают результата.
Специалисты robota.ua поделились ключевыми стратегиями, помогающими найти работу даже в период затишья.
Стратегия 1. Фокус не на вакансиях, а на компаниях
Когда вакансий мало, важно изменить логику поиска: не «где открытые позиции», а «где я могу быть полезным».
Что следует сделать:
- составить список 20−50 компаний, в которых реально хотели бы работать;
- проанализировать их текущие задачи и проблемы;
- подготовить короткое персонализированное предложение с конкретной пользой, а не универсальное резюме.
В кризисное время работодатели чаще реагируют на кандидатов, которые понимают бизнес-потребности, а не просто ищут работу.
Стратегия 2. Холодные контакты без спама
Холодные обращения работают, если они адресные и содержательные.
Эффективное сообщение:
- адресованное конкретному человеку, а не «HR-отделу»;
- объясняет, почему вы обращаетесь именно в эту компанию;
- показывает, что вы понимаете его деятельность;
- содержит предложение ценности, а не просьбу «рассмотреть резюме»;
- предлагает диалог, а не сразу трудоустройство.
Даже без мгновенного ответа такой контакт может сработать позже.
Стратегия 3. Коммьюнити как скрытый рынок вакансий
В кризис многие вакансии не публикуют публично — их закрывают из-за рекомендаций и профессиональных сообществ.
Где искать:
- отраслевые чаты и Telegram-каналы;
- профессиональные сообщества;
- нетворкинговые события.
Активное участие имеет значение: комментарии, обмен опытом, помощь другим. Уже через несколько месяцев вас начинают воспринимать как специалиста, а не «кандидата в поиске».
Также стоит напомнить о себе бывшим коллегам и партнерам без прямой просьбы о работе, но с сигналом открытости к новым возможностям.
Стратегия 4. Временные форматы как точка входа
Проектная работа, фриланс, частичная занятость или консультации — это не шаг назад, а способ оставаться в профессии.
Преимущества таких форматов:
- сохранение и развитие экспертности;
- новые контакты;
- повышение шансов на фултайм в будущем.
Работодатели охотнее обращают внимание на тех, кто продолжал работать, а не выпал из рынка.
Если рынок кажется застывшим, это не сигнал останавливаться, а повод сменить подход. Комбинация нескольких стратегий обычно дает более лучший результат, чем ставка на один канал поиска.
Ранее мы сообщали, что по данным налоговой отчетности налогоплательщиков, средняя заработная плата в Украине в 2025 году составляла 20 787 грн.
