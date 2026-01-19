Как найти работу: 4 неочевидные стратегии Сегодня 08:09 — Личные финансы

Как найти работу: 4 неочевидные стратегии

Из-за войны, блэкаутов и общей нестабильность украинский рынок труда работает в режиме турбулентности. Компании сокращают команды, ставят наем на паузу, вакансий становится меньше. Часто создается впечатление, что рынок замер.

В такой ситуации многие кандидаты либо опускают руки, либо продолжают искать работу по старым схемам, которые уже не дают результата.

Специалисты robota.ua поделились ключевыми стратегиями, помогающими найти работу даже в период затишья.

Стратегия 1. Фокус не на вакансиях, а на компаниях

Когда вакансий мало, важно изменить логику поиска: не «где открытые позиции», а «где я могу быть полезным».

Что следует сделать:

составить список 20−50 компаний, в которых реально хотели бы работать;

проанализировать их текущие задачи и проблемы;

подготовить короткое персонализированное предложение с конкретной пользой, а не универсальное резюме.

В кризисное время работодатели чаще реагируют на кандидатов, которые понимают бизнес-потребности, а не просто ищут работу.

Стратегия 2. Холодные контакты без спама

Холодные обращения работают, если они адресные и содержательные.

Эффективное сообщение:

адресованное конкретному человеку, а не «HR-отделу»;

объясняет, почему вы обращаетесь именно в эту компанию;

показывает, что вы понимаете его деятельность;

содержит предложение ценности, а не просьбу «рассмотреть резюме»;

предлагает диалог, а не сразу трудоустройство.

Даже без мгновенного ответа такой контакт может сработать позже.

Стратегия 3. Коммьюнити как скрытый рынок вакансий

В кризис многие вакансии не публикуют публично — их закрывают из-за рекомендаций и профессиональных сообществ.

Где искать:

отраслевые чаты и Telegram-каналы;

профессиональные сообщества;

нетворкинговые события.

Активное участие имеет значение: комментарии, обмен опытом, помощь другим. Уже через несколько месяцев вас начинают воспринимать как специалиста, а не «кандидата в поиске».

Также стоит напомнить о себе бывшим коллегам и партнерам без прямой просьбы о работе, но с сигналом открытости к новым возможностям.

Стратегия 4. Временные форматы как точка входа

Проектная работа, фриланс, частичная занятость или консультации — это не шаг назад, а способ оставаться в профессии.

Преимущества таких форматов:

сохранение и развитие экспертности;

новые контакты;

повышение шансов на фултайм в будущем.

Работодатели охотнее обращают внимание на тех, кто продолжал работать, а не выпал из рынка.

Если рынок кажется застывшим, это не сигнал останавливаться, а повод сменить подход. Комбинация нескольких стратегий обычно дает более лучший результат, чем ставка на один канал поиска.

средняя заработная плата в Украине в 2025 году составляла 20 787 грн. Ранее мы сообщали , что по данным налоговой отчетности налогоплательщиков,в Украине в 2025 году составляла

