Удаленная работа: 10 вакансий без привязки к офису

Дистанционная работа давно перестала быть временным трендом и стала полноценной альтернативой офису. Она позволяет работать из любого города, экономить время на дорогу и одновременно получать конкурентную оплату.

Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой удаленных вакансий, позволяющих стабильно зарабатывать, не выходя из дома.

Программист BAS в «Япико»

📍 Харьков/удаленно

Украинская сеть ресторанов и доставки еды приглашает в команду специалиста , у которого:

высшее образование в сфере информационных технологий или компьютерных наук;

минимум 3 года опыта работы с платформой 1С: Предприятие 8. x (конфигурирование, разработка, интеграция);

опыт работы с базами данных, SQL, веб-технологиями и интеграцией через API;

Будущий работник должен понимать принципы товарного учета и управления, а также разбираться в незнакомом программном коде.

Среди дополнительных преимуществ для желающих занять позицию: корпоративные скидки на суше и пиццу, 5% кешбэк в магазинах Comfy, 10% скидка в медицинских центрах «ОН Клиник», скидка на услуги психолога для сотрудников и членов их семей, а также подарки к праздникам и личным событиям.

Strategist в Razom Group

📍 Киев/гибридный формат работы

Международный рекламно-коммуникационный холдинг нового поколения в Украине дарит шанс попасть в команду , если:

понимаете принципы стратегического и тактического медиапланирования и умеете работать с медиастратегиями и медиапланами;

ориентируетесь в медийных KPI, трендах, платформах, инструментах и ​​форматах;

умеете критически оценивать медиапредложения и аргументированно формировать рекомендации;

уверенно работаете с данными и умеете создавать структурные презентации в Excel и PowerPoint.

В вакансии указано, что опыт именно на позиции стратега будет преимуществом, но не обязателен.

Junior Marketing Specialist в Pharmbills

📍 Удаленно

Работодателем является американская аутстафинговая компания, которая подбирает и удаленно предоставляет талантливых специалистов (часто из Украины) для работы в американских компаниях в сферах здравоохранения, финансов, недвижимости и IT, помогая им сотрудничать с клиентами из США.

Как отмечается в вакансии , ожидания от претендентов на роль следующие:

опыт работы с Apollo, Clay, LinkedIn Sales Navigator или подобными sales intelligence-инструментами;

уверенное владение Excel или Google Sheets (сводные таблицы, формулы, VLOOKUP/XLOOKUP, валидация данных);

комфорт в выполнении монотонных и точных задач; дисциплина в соблюдении процессов; data hygiene — сильная сторона;

понимание инструментов email-кампаний и базовых CRM-процессов (сегментация, тэги, handoff);

письменный и устный английский язык (B2+), способность к четкой коммуникации с международными командами.

Специалист службы поддержки (голосовая линия) в «aбанк»

📍 Удаленно

Коммерческий банк предлагает присоединиться к команде . Будущий работник может рассчитывать на:

официальное трудоустройство и социальный пакет;

оплачиваемое обучение с профессиональным тренером (длится 3 недели, пн-пт 09:00—18:00 );

); поддержку наставника в первый месяц работы;

корпоративный коучинг по запросу;

материальную помощь в затруднительной ситуации.

PR-менеджер у Fozzy Group

📍 Удаленно/или офис в Киеве

Одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины приглашает в PR-команду специалиста с:

высшим образованием в сфере коммуникаций, маркетинга или журналистики;

опытом работы от 3 лет в PR или корпоративных коммуникациях;

умением писать сильные тексты для разных аудиторий;

пониманием медиарынка и принципов работы со СМИ.

Работодатель отмечает, что наличие опыта работы в коммуникационном агентстве будет рассматриваться как преимущество.

Менеджер по ремонту рекламных конструкций в Sribna Kraina

📍Удаленно

обработка заявок на ремонт рекламных конструкций;

обработка запросов от торговых точек по установке дополнительных рекламных конструкций;

организация ремонта рекламных конструкций в торговых точках;

взаимодействие с подрядными организациями (поиск, организация работ, контроль выполнения);

работа со сметами и расчетами.

Business Analyst в «Укргазбанке»

📍 Удаленно или в офисе

умеет определять и формализовать бизнес-требования;

способен эффективно управлять ожиданиями стейкхолдеров;

имеет опыт сбора и анализа требований;

умеет проектировать и описывать бизнес-процессы;

имеет значительный опыт написания технической документации;

понимает процессы разработки программного обеспечения.

Вы можете рассчитывать на: материальную поддержку в сложных жизненных ситуациях, медицинское страхование, а также обучение и профессиональное развитие для каждого сотрудника.

Начальник сектора разработки ПО (кадровый учет и расчет заработной платы) в «АТБ-маркет»

📍 Удаленно или гибридный формат

Украинская сеть продуктовых супермаркетов формата «дискаунтер» ищет работника . На что обращают внимание при отборе кандидатов:

опыт работы в крупных системных компаниях в аналогичной должности; также рассматриваются кандидаты с опытом работы на позиции главного бухгалтера;

успешный опыт управления командой численностью от 10 человек;

опыт эффективного взаимодействия не только с заказчиками, но и с другими подразделениями компании, в том числе с IT-командами (архитекторы, аналитики, разработчики, тестировщики и т. п. );

); опыт работы в проектных командах и желательно знание базовых принципов управления проектами.

Компания предлагает трудоустройство на условиях гиг-контракта или в штат. Предусмотрена возможность бронирования.

Программист BAS в Suziria Group

📍 Удаленно

настройка и администрирование стандартных и нестандартных конфигураций на базе BAS;

разработка конфигураций, подсистем, модулей, объектов метаданных под задачи заказчика;

написание/модификация программного кода в соответствии со стандартами кодирования;

написание/модификация программного кода в соответствии со стандартами кодирования.

Рассматриваются кандидаты с высшим образованием, опытом работы от 3 лет и знанием различных конфигураций.

Руководитель направления дистанционного обучения и развития в «Цифровое издательство Эксперт»

📍 Гибридный формат работы

Украинский издатель программных продуктов и специализированных изданий ожидает от претендентов на должность:

3+ года опыта в построении систем дистанционного или корпоративного обучения;

практический опыт внедрения LMS-систем (Collaborator, Moodle, TalentLMS, iSpring, Teachbase и т. п. );

); опыт разработки онлайн-курсов и SCORM-контента (Articulate Rise/Storyline, iSpring Suite, Canva, AI-платформы);

опыт проектирования онбординга, формирование обучающих траекторий;

опыт построения системы оценки персонала (по результатам обучения/аттестации).

Ранее мы сообщали , что в сезонных вакансиях на рынке труда медианные зарплаты колеблются от 10 до 65 тысяч гривен.

