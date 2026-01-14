0 800 307 555
Удаленная работа: 10 вакансий без привязки к офису
Дистанционная работа давно перестала быть временным трендом и стала полноценной альтернативой офису. Она позволяет работать из любого города, экономить время на дорогу и одновременно получать конкурентную оплату.
Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой удаленных вакансий, позволяющих стабильно зарабатывать, не выходя из дома.

Программист BAS в «Япико»

📍 Харьков/удаленно
Украинская сеть ресторанов и доставки еды приглашает в команду специалиста, у которого:
  • высшее образование в сфере информационных технологий или компьютерных наук;
  • минимум 3 года опыта работы с платформой 1С: Предприятие 8. x (конфигурирование, разработка, интеграция);
  • опыт работы с базами данных, SQL, веб-технологиями и интеграцией через API;
Будущий работник должен понимать принципы товарного учета и управления, а также разбираться в незнакомом программном коде.
Среди дополнительных преимуществ для желающих занять позицию: корпоративные скидки на суше и пиццу, 5% кешбэк в магазинах Comfy, 10% скидка в медицинских центрах «ОН Клиник», скидка на услуги психолога для сотрудников и членов их семей, а также подарки к праздникам и личным событиям.

Strategist в Razom Group

📍 Киев/гибридный формат работы
Международный рекламно-коммуникационный холдинг нового поколения в Украине дарит шанс попасть в команду, если:
  • понимаете принципы стратегического и тактического медиапланирования и умеете работать с медиастратегиями и медиапланами;
  • ориентируетесь в медийных KPI, трендах, платформах, инструментах и ​​форматах;
  • умеете критически оценивать медиапредложения и аргументированно формировать рекомендации;
  • уверенно работаете с данными и умеете создавать структурные презентации в Excel и PowerPoint.
В вакансии указано, что опыт именно на позиции стратега будет преимуществом, но не обязателен.
Junior Marketing Specialist в Pharmbills

📍 Удаленно
Работодателем является американская аутстафинговая компания, которая подбирает и удаленно предоставляет талантливых специалистов (часто из Украины) для работы в американских компаниях в сферах здравоохранения, финансов, недвижимости и IT, помогая им сотрудничать с клиентами из США.
Как отмечается в вакансии, ожидания от претендентов на роль следующие:
  • опыт работы с Apollo, Clay, LinkedIn Sales Navigator или подобными sales intelligence-инструментами;
  • уверенное владение Excel или Google Sheets (сводные таблицы, формулы, VLOOKUP/XLOOKUP, валидация данных);
  • комфорт в выполнении монотонных и точных задач; дисциплина в соблюдении процессов; data hygiene — сильная сторона;
  • понимание инструментов email-кампаний и базовых CRM-процессов (сегментация, тэги, handoff);
  • письменный и устный английский язык (B2+), способность к четкой коммуникации с международными командами.

Специалист службы поддержки (голосовая линия) в «aбанк»

📍 Удаленно
Коммерческий банк предлагает присоединиться к команде. Будущий работник может рассчитывать на:
  • официальное трудоустройство и социальный пакет;
  • оплачиваемое обучение с профессиональным тренером (длится 3 недели, пн-пт 09:00—18:00);
  • поддержку наставника в первый месяц работы;
  • корпоративный коучинг по запросу;
  • материальную помощь в затруднительной ситуации.
PR-менеджер у Fozzy Group

📍 Удаленно/или офис в Киеве
Одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины приглашает в PR-команду специалиста с:
  • высшим образованием в сфере коммуникаций, маркетинга или журналистики;
  • опытом работы от 3 лет в PR или корпоративных коммуникациях;
  • умением писать сильные тексты для разных аудиторий;
  • пониманием медиарынка и принципов работы со СМИ.
Работодатель отмечает, что наличие опыта работы в коммуникационном агентстве будет рассматриваться как преимущество.

Менеджер по ремонту рекламных конструкций в Sribna Kraina

📍Удаленно
Украинский ювелирный бренд отмечает следующие основные обязанности в должности:
  • обработка заявок на ремонт рекламных конструкций;
  • обработка запросов от торговых точек по установке дополнительных рекламных конструкций;
  • организация ремонта рекламных конструкций в торговых точках;
  • взаимодействие с подрядными организациями (поиск, организация работ, контроль выполнения);
  • работа со сметами и расчетами.

Business Analyst в «Укргазбанке»

📍 Удаленно или в офисе
Банк ищет специалиста, который:
  • умеет определять и формализовать бизнес-требования;
  • способен эффективно управлять ожиданиями стейкхолдеров;
  • имеет опыт сбора и анализа требований;
  • умеет проектировать и описывать бизнес-процессы;
  • имеет значительный опыт написания технической документации;
  • понимает процессы разработки программного обеспечения.
Вы можете рассчитывать на: материальную поддержку в сложных жизненных ситуациях, медицинское страхование, а также обучение и профессиональное развитие для каждого сотрудника.

Начальник сектора разработки ПО (кадровый учет и расчет заработной платы) в «АТБ-маркет»

📍 Удаленно или гибридный формат
Украинская сеть продуктовых супермаркетов формата «дискаунтер» ищет работника. На что обращают внимание при отборе кандидатов:
  • опыт работы в крупных системных компаниях в аналогичной должности; также рассматриваются кандидаты с опытом работы на позиции главного бухгалтера;
  • успешный опыт управления командой численностью от 10 человек;
  • опыт эффективного взаимодействия не только с заказчиками, но и с другими подразделениями компании, в том числе с IT-командами (архитекторы, аналитики, разработчики, тестировщики и т. п.);
  • опыт работы в проектных командах и желательно знание базовых принципов управления проектами.
Компания предлагает трудоустройство на условиях гиг-контракта или в штат. Предусмотрена возможность бронирования.

Программист BAS в Suziria Group

📍 Удаленно
Национальный производитель товаров для животных в вакансии очертил такую зону ответственности будущего работника:
  • настройка и администрирование стандартных и нестандартных конфигураций на базе BAS;
  • разработка конфигураций, подсистем, модулей, объектов метаданных под задачи заказчика;
  • написание/модификация программного кода в соответствии со стандартами кодирования;
  • написание/модификация программного кода в соответствии со стандартами кодирования.
Рассматриваются кандидаты с высшим образованием, опытом работы от 3 лет и знанием различных конфигураций.

Руководитель направления дистанционного обучения и развития в «Цифровое издательство Эксперт»

📍 Гибридный формат работы
Украинский издатель программных продуктов и специализированных изданий ожидает от претендентов на должность:
  • 3+ года опыта в построении систем дистанционного или корпоративного обучения;
  • практический опыт внедрения LMS-систем (Collaborator, Moodle, TalentLMS, iSpring, Teachbase и т. п.);
  • опыт разработки онлайн-курсов и SCORM-контента (Articulate Rise/Storyline, iSpring Suite, Canva, AI-платформы);
  • опыт проектирования онбординга, формирование обучающих траекторий;
  • опыт построения системы оценки персонала (по результатам обучения/аттестации).
Ранее мы сообщали, что в сезонных вакансиях на рынке труда медианные зарплаты колеблются от 10 до 65 тысяч гривен.
По материалам:
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
