Удаленная работа: 10 вакансий без привязки к офису
Дистанционная работа давно перестала быть временным трендом и стала полноценной альтернативой офису. Она позволяет работать из любого города, экономить время на дорогу и одновременно получать конкурентную оплату.
Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой удаленных вакансий, позволяющих стабильно зарабатывать, не выходя из дома.
Программист BAS в «Япико»
📍 Харьков/удаленно
Украинская сеть ресторанов и доставки еды приглашает в команду специалиста, у которого:
- высшее образование в сфере информационных технологий или компьютерных наук;
- минимум 3 года опыта работы с платформой 1С: Предприятие 8. x (конфигурирование, разработка, интеграция);
- опыт работы с базами данных, SQL, веб-технологиями и интеграцией через API;
Будущий работник должен понимать принципы товарного учета и управления, а также разбираться в незнакомом программном коде.
Среди дополнительных преимуществ для желающих занять позицию: корпоративные скидки на суше и пиццу, 5% кешбэк в магазинах Comfy, 10% скидка в медицинских центрах «ОН Клиник», скидка на услуги психолога для сотрудников и членов их семей, а также подарки к праздникам и личным событиям.
Strategist в Razom Group
📍 Киев/гибридный формат работы
Международный рекламно-коммуникационный холдинг нового поколения в Украине дарит шанс попасть в команду, если:
- понимаете принципы стратегического и тактического медиапланирования и умеете работать с медиастратегиями и медиапланами;
- ориентируетесь в медийных KPI, трендах, платформах, инструментах и форматах;
- умеете критически оценивать медиапредложения и аргументированно формировать рекомендации;
- уверенно работаете с данными и умеете создавать структурные презентации в Excel и PowerPoint.
В вакансии указано, что опыт именно на позиции стратега будет преимуществом, но не обязателен.
Junior Marketing Specialist в Pharmbills
📍 Удаленно
Работодателем является американская аутстафинговая компания, которая подбирает и удаленно предоставляет талантливых специалистов (часто из Украины) для работы в американских компаниях в сферах здравоохранения, финансов, недвижимости и IT, помогая им сотрудничать с клиентами из США.
Как отмечается в вакансии, ожидания от претендентов на роль следующие:
- опыт работы с Apollo, Clay, LinkedIn Sales Navigator или подобными sales intelligence-инструментами;
- уверенное владение Excel или Google Sheets (сводные таблицы, формулы, VLOOKUP/XLOOKUP, валидация данных);
- комфорт в выполнении монотонных и точных задач; дисциплина в соблюдении процессов; data hygiene — сильная сторона;
- понимание инструментов email-кампаний и базовых CRM-процессов (сегментация, тэги, handoff);
- письменный и устный английский язык (B2+), способность к четкой коммуникации с международными командами.
Специалист службы поддержки (голосовая линия) в «aбанк»
📍 Удаленно
Коммерческий банк предлагает присоединиться к команде. Будущий работник может рассчитывать на:
- официальное трудоустройство и социальный пакет;
- оплачиваемое обучение с профессиональным тренером (длится 3 недели, пн-пт
09:00—18:00);
- поддержку наставника в первый месяц работы;
- корпоративный коучинг по запросу;
- материальную помощь в затруднительной ситуации.
PR-менеджер у Fozzy Group
📍 Удаленно/или офис в Киеве
Одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины приглашает в PR-команду специалиста с:
- высшим образованием в сфере коммуникаций, маркетинга или журналистики;
- опытом работы от 3 лет в PR или корпоративных коммуникациях;
- умением писать сильные тексты для разных аудиторий;
- пониманием медиарынка и принципов работы со СМИ.
Работодатель отмечает, что наличие опыта работы в коммуникационном агентстве будет рассматриваться как преимущество.
Менеджер по ремонту рекламных конструкций в Sribna Kraina
📍Удаленно
Украинский ювелирный бренд отмечает следующие основные обязанности в должности:
- обработка заявок на ремонт рекламных конструкций;
- обработка запросов от торговых точек по установке дополнительных рекламных конструкций;
- организация ремонта рекламных конструкций в торговых точках;
- взаимодействие с подрядными организациями (поиск, организация работ, контроль выполнения);
- работа со сметами и расчетами.
Business Analyst в «Укргазбанке»
📍 Удаленно или в офисе
- умеет определять и формализовать бизнес-требования;
- способен эффективно управлять ожиданиями стейкхолдеров;
- имеет опыт сбора и анализа требований;
- умеет проектировать и описывать бизнес-процессы;
- имеет значительный опыт написания технической документации;
- понимает процессы разработки программного обеспечения.
Вы можете рассчитывать на: материальную поддержку в сложных жизненных ситуациях, медицинское страхование, а также обучение и профессиональное развитие для каждого сотрудника.
Начальник сектора разработки ПО (кадровый учет и расчет заработной платы) в «АТБ-маркет»
📍 Удаленно или гибридный формат
Украинская сеть продуктовых супермаркетов формата «дискаунтер» ищет работника. На что обращают внимание при отборе кандидатов:
- опыт работы в крупных системных компаниях в аналогичной должности; также рассматриваются кандидаты с опытом работы на позиции главного бухгалтера;
- успешный опыт управления командой численностью от 10 человек;
- опыт эффективного взаимодействия не только с заказчиками, но и с другими подразделениями компании, в том числе с IT-командами (архитекторы, аналитики, разработчики, тестировщики
и т. п.);
- опыт работы в проектных командах и желательно знание базовых принципов управления проектами.
Компания предлагает трудоустройство на условиях гиг-контракта или в штат. Предусмотрена возможность бронирования.
Программист BAS в Suziria Group
📍 Удаленно
Национальный производитель товаров для животных в вакансии очертил такую зону ответственности будущего работника:
- настройка и администрирование стандартных и нестандартных конфигураций на базе BAS;
- разработка конфигураций, подсистем, модулей, объектов метаданных под задачи заказчика;
- написание/модификация программного кода в соответствии со стандартами кодирования;
- написание/модификация программного кода в соответствии со стандартами кодирования.
Рассматриваются кандидаты с высшим образованием, опытом работы от 3 лет и знанием различных конфигураций.
Руководитель направления дистанционного обучения и развития в «Цифровое издательство Эксперт»
📍 Гибридный формат работы
Украинский издатель программных продуктов и специализированных изданий ожидает от претендентов на должность:
- 3+ года опыта в построении систем дистанционного или корпоративного обучения;
- практический опыт внедрения LMS-систем (Collaborator, Moodle, TalentLMS, iSpring, Teachbase
и т. п.);
- опыт разработки онлайн-курсов и SCORM-контента (Articulate Rise/Storyline, iSpring Suite, Canva, AI-платформы);
- опыт проектирования онбординга, формирование обучающих траекторий;
- опыт построения системы оценки персонала (по результатам обучения/аттестации).
Ранее мы сообщали, что в сезонных вакансиях на рынке труда медианные зарплаты колеблются от 10 до 65 тысяч гривен.
