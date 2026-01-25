0 800 307 555
Как украинцам в Польше получить 13-ю пенсию

Пенсионеры в Польше ежегодно получают 13 пенсию — дополнительную годовую выплату для пенсионеров, находящихся в системе государственного социального страхования (ZUS). В 2026 году размер выплаты составляет около 1500 злотых до налогообложения. Получить 13 пенсий могут также украинцы, проживающие в Польше.
Кто может получить 13 пенсию в Польше

Выплата предоставляется вне зависимости от размера основной пенсии. На ее получение имеют право пенсионеры, являющиеся участниками системы ZUS или KRUS (сельское страхование), а также получатели других видов социальной помощи.
Граждане Украины могут получить 13 пенсию в Польше при условии, что они официально работают или работали в страны и платили взносы в систему социального страхования в течение необходимого минимального периода.
Украинцы, которые находятся в стране на основании временной защиты или других разрешений на проживание, должны иметь подтверждение уплаты взносов или право на пенсию по польскому законодательству.

Как получить 13-ю пенсию

Подавать отдельные заявления не нужно, ведь выплата пенсионерам, отвечающим требованиям, производится автоматически.

Размер выплаты

По состоянию на 2026 год размер выплаты составляет 1500 злотых до налогообложения. Выплата обычно производится единовременно в марте и не влияет на другие государственные льготы или надбавки.
«Для уточнения индивидуальных прав на выплату украинцы могут обращаться в отделения ZUS или пользоваться официальным порталом Zakład Ubezpieczeń Społecznych», — отмечает издание.

Изменения для украинцев в Польше после 4 марта: правительство приняло решение

До этого Finance.ua отмечал, что правительство Польши приняло изменения в специальный закон о помощи гражданам Украины, который был принят после начала полномасштабной войны.
В частности, будет изменен порядок предоставления медицинской помощи и открытия бизнеса.
Министерство внутренних дел и администрации предлагает, среди прочего, заменить действующие положения системными решениями и перенести некоторые из них в другие законы.
