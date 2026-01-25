Сколько зарабатывают украинские тестировщики — опрос Сегодня 08:13 — Личные финансы

Медианная зарплата тестировщиков достигла наивысшего значения за более чем 10 лет

В декабре 2025 года медианная зарплата тестировщиков выросла на $50 по сравнению с показателем полгода назад и составляет $2250. Это самый большой показатель за весь период зарплатных опросов, начиная с 2011 года.

Об этом сообщает DOU.

Как менялись медианные зарплаты тестировщиков с 2011 года, Інфографіка: DOU

Медианные зарплаты

Рост медианной зарплаты произошел благодаря двум тайтлам: QA Tech Lead и Junior QA.

У QA Tech Lead медианная зарплата выросла до $4600 — +$284 по сравнению с показателем полгода назад. Таким образом после нескольких лет колебаний их зарплаты вернулись на уровень декабря 2021 года.

Впервые с июня 2022 г. зарплаты Junior QA выросли на $87, а медиана здесь составляет $887. Положительная динамика произошла и в специализациях General QA и Manual QA. Так, у General QA медианная зарплата джунов достигла $1060 (+$360 за полгода).

Медианные зарплаты тестировщиков, Інфографіка: DOU

У Manual QA медианная зарплата составляет $850 (+$50 за полгода).

В то же время медианные зарплаты Middle QA и Senior QA за последние полгода не изменились.

Отрицательную динамику за полгода демонстрируют QA Team Lead (-$100) и Head/Manager (-$300).

По квартилям

По сравнению с опросом лета 2025 года, QA Team Leads несколько потеряли в уровне зарплат как по медиане, так и по третьему квартилю.

Снижение третьего квартиля зарплат наблюдается среди всех тимлидов независимо от специализации.

Для Manual QA этот показатель уменьшился с $3925 летом 2025 года до $3700.

Еще более ощутимое падение зафиксировано среди General QA — с $4300 до $3875, а также среди Automation QA — с $6000 до $5200.

Зарплаты тестировщиков по квартирам, Інфографіка: DOU

По опыту работы в IT

Медианная зарплата наиболее опытных специалистов (15−20 лет в профессии) Manual QA за полгода существенно выросла с $2300 до $3200. В то же время, количество анкет здесь невелико (15), что может влиять на точность результатов.

Среди General QA, работающих 15−20 лет, этот показатель несколько снизился — на $300 (количество анкет — 8).

Самое ощутимое падение зафиксировано среди специалистов Automation QA с аналогичным опытом: их медианная зарплата уменьшилась с $4750 до $3800.

Медианская зарплата тестировщиков по опыту работы в IT, Інфографіка: DOU

По языкам программирования

Самые высокие медиа зарплаты имеют QA-специалисты, которые используют языки программирования C# / .NET, TypeScript или Java. У этих специалистов медиана компенсации составила $3000 или больше.

Самая низкая медиа компенсация у QA-специалистов, использующих JavaScript ($2100) и SQL ($1800).

Медианная зарплата тестировщиков по языкам программирования, Інфографіка: DOU

По языкам программирования, специализациям и должностям

Сеньоры, работающие в Automation QA и пользующиеся TypeScript и Java, имеют преимущество в медианной зарплате по сравнению с коллегами, которые пишут на Python.

Для Middle Automation QA преимуществом является использование TypeScript. Медианная зарплата — $2500 против тех, кто пользуется Python ($2200) или Java ($2150).

Медианская зарплата тестировщиков по языкам программирования, специализациям и должностям, Інфографіка: DOU

По типу компаний

Manual QA получают самые большие зарплаты в продуктовых компаниях. Медли — тоже в стартапах.

Middle и Senior General QA несколько более высокие зарплаты получают в сервисных компаниях.

По-прежнему для Automation QA зарплаты в продуктовых и аутстафинговых компаниях несколько выше, чем в сервисных.

Медианные зарплаты в стартапах и ІТ-отделах не ІТ-компаний остаются несколько ниже, чем в компаниях других типов ($1900 и $1650 против $2250 среди всех компаний в целом).

Медианская зарплата тестировщиков по типу компании, Інфографіка: DOU

По городам

Первая пятерка городов по уровню зарплат QA-специалистов почти не изменилась по сравнению с предыдущей волной исследования. Как и летом 2025 года, в группу лидеров вошли Киев, Львов, Черновцы и Житомир.

Единственным выбывшим из пятерки городом стала Одесса: медианная зарплата здесь снизилась с $2425 до $1800. Лидером же стал Ужгород.

Шестую позицию с медианной зарплатой $2200, почти на уровне показателя полугодовой давности, сохраняет Днепр. Так же без изменений остался и Хмельницкий, занимающий восьмое место: $2050 летом и $2080 в конце 2025 года.

Медианная зарплата тестировщиков по городам, Інфографіка: DOU

Медианные зарплаты по странам

Украинские QA-специалисты, проживающие за рубежом, имеют более высокие зарплаты, чем их коллеги в Украине.

На уровне Junior разница минимальна, тогда как Middle-специалисты за рубежом зарабатывают почти на 23% больше, Senior — на 16%, а Lead — на 21%.

Медианные зарплаты тестировщиков по странам, Інфографіка: DOU

Самые высокие уровни оплаты среди релоцированных специалистов в Испании, Польше и Германии.

Медианные зарплаты тестировщиков по странам, Інфографіка: DOU

Медианные зарплаты мужчин и женщин

Мужчины почти всегда имеют более высокую медианную зарплату, чем женщины. В начале карьеры разница в компенсации незначительна, однако начиная примерно с 7−8-го года работы разрыв в медианных зарплатах существенно возрастает и может достигать $500−600.

Как и в предыдущих волнах, наименьшие отличия в оплате труда между женщинами и мужчинами с одинаковым опытом наблюдаются в Manual QA, тогда как самые большие — в Automation QA.

Кроме специализации, влияет тайтл: если у джуниоров разница в оплате труда между мужчинами и женщинами минимальна, то среди Senior-специалистов мужчины в среднем получают существенно более высокую компенсацию, чем их коллеги-женщины с тем же уровнем опыта.

Портрет специалистов QA

В QA продолжает расти доля опытных специалистов и, соответственно, уменьшаться доля новичков.

Специалисты с опытом более пяти лет теперь составляют половину QA в Украине (50%); полгода назад таковых было 46%. Только 2% тестировщиков пришли в ІТ в течение последнего года.

Соответственно, растет и доля сеньоров и лидов — 44% (+2 п.п. за полгода).

Портрет специалистов QA, Інфографіка: DOU

Доля QA-специалистов, использующих в своей работе языки программирования, несколько колеблется и снова вернулась к уровню 47%. Среди самых популярных языков — TypeScript (12% его используют, +1 п.п. за полгода), Java (9%, -2 п.п.), Python (8%, -2 п.п.) и JavaScript (8%, без изменений).

Самые популярные фреймворки и инструменты не изменились. По-прежнему в лидерах Playwright и Postman.

Dou По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.