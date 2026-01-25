Сколько зарабатывают украинские тестировщики — опрос
В декабре 2025 года медианная зарплата тестировщиков выросла на $50 по сравнению с показателем полгода назад и составляет $2250. Это самый большой показатель за весь период зарплатных опросов, начиная с 2011 года.
Об этом сообщает DOU.
Медианные зарплаты
Рост медианной зарплаты произошел благодаря двум тайтлам: QA Tech Lead и Junior QA.
У QA Tech Lead медианная зарплата выросла до $4600 — +$284 по сравнению с показателем полгода назад. Таким образом после нескольких лет колебаний их зарплаты вернулись на уровень декабря 2021 года.
Впервые с июня 2022 г. зарплаты Junior QA выросли на $87, а медиана здесь составляет $887. Положительная динамика произошла и в специализациях General QA и Manual QA. Так, у General QA медианная зарплата джунов достигла $1060 (+$360 за полгода).
У Manual QA медианная зарплата составляет $850 (+$50 за полгода).
В то же время медианные зарплаты Middle QA и Senior QA за последние полгода не изменились.
Отрицательную динамику за полгода демонстрируют QA Team Lead (-$100) и Head/Manager (-$300).
По квартилям
По сравнению с опросом лета 2025 года, QA Team Leads несколько потеряли в уровне зарплат как по медиане, так и по третьему квартилю.
Снижение третьего квартиля зарплат наблюдается среди всех тимлидов независимо от специализации.
Для Manual QA этот показатель уменьшился с $3925 летом 2025 года до $3700.
Еще более ощутимое падение зафиксировано среди General QA — с $4300 до $3875, а также среди Automation QA — с $6000 до $5200.
По опыту работы в IT
Медианная зарплата наиболее опытных специалистов (15−20 лет в профессии) Manual QA за полгода существенно выросла с $2300 до $3200. В то же время, количество анкет здесь невелико (15), что может влиять на точность результатов.
Среди General QA, работающих 15−20 лет, этот показатель несколько снизился — на $300 (количество анкет — 8).
Самое ощутимое падение зафиксировано среди специалистов Automation QA с аналогичным опытом: их медианная зарплата уменьшилась с $4750 до $3800.
По языкам программирования
Самые высокие медиа зарплаты имеют QA-специалисты, которые используют языки программирования C# / .NET, TypeScript или Java. У этих специалистов медиана компенсации составила $3000 или больше.
Самая низкая медиа компенсация у QA-специалистов, использующих JavaScript ($2100) и SQL ($1800).
По языкам программирования, специализациям и должностям
Сеньоры, работающие в Automation QA и пользующиеся TypeScript и Java, имеют преимущество в медианной зарплате по сравнению с коллегами, которые пишут на Python.
Для Middle Automation QA преимуществом является использование TypeScript. Медианная зарплата — $2500 против тех, кто пользуется Python ($2200) или Java ($2150).
По типу компаний
Manual QA получают самые большие зарплаты в продуктовых компаниях. Медли — тоже в стартапах.
Middle и Senior General QA несколько более высокие зарплаты получают в сервисных компаниях.
По-прежнему для Automation QA зарплаты в продуктовых и аутстафинговых компаниях несколько выше, чем в сервисных.
Медианные зарплаты в стартапах и ІТ-отделах не ІТ-компаний остаются несколько ниже, чем в компаниях других типов ($1900 и $1650 против $2250 среди всех компаний в целом).
По городам
Первая пятерка городов по уровню зарплат QA-специалистов почти не изменилась по сравнению с предыдущей волной исследования. Как и летом 2025 года, в группу лидеров вошли Киев, Львов, Черновцы и Житомир.
Единственным выбывшим из пятерки городом стала Одесса: медианная зарплата здесь снизилась с $2425 до $1800. Лидером же стал Ужгород.
Шестую позицию с медианной зарплатой $2200, почти на уровне показателя полугодовой давности, сохраняет Днепр. Так же без изменений остался и Хмельницкий, занимающий восьмое место: $2050 летом и $2080 в конце 2025 года.
Медианные зарплаты по странам
Украинские QA-специалисты, проживающие за рубежом, имеют более высокие зарплаты, чем их коллеги в Украине.
На уровне Junior разница минимальна, тогда как Middle-специалисты за рубежом зарабатывают почти на 23% больше, Senior — на 16%, а Lead — на 21%.
Самые высокие уровни оплаты среди релоцированных специалистов в Испании, Польше и Германии.
Медианные зарплаты мужчин и женщин
Мужчины почти всегда имеют более высокую медианную зарплату, чем женщины. В начале карьеры разница в компенсации незначительна, однако начиная примерно с 7−8-го года работы разрыв в медианных зарплатах существенно возрастает и может достигать $500−600.
Как и в предыдущих волнах, наименьшие отличия в оплате труда между женщинами и мужчинами с одинаковым опытом наблюдаются в Manual QA, тогда как самые большие — в Automation QA.
Кроме специализации, влияет тайтл: если у джуниоров разница в оплате труда между мужчинами и женщинами минимальна, то среди Senior-специалистов мужчины в среднем получают существенно более высокую компенсацию, чем их коллеги-женщины с тем же уровнем опыта.
Портрет специалистов QA
В QA продолжает расти доля опытных специалистов и, соответственно, уменьшаться доля новичков.
Специалисты с опытом более пяти лет теперь составляют половину QA в Украине (50%); полгода назад таковых было 46%. Только 2% тестировщиков пришли в ІТ в течение последнего года.
Соответственно, растет и доля сеньоров и лидов — 44% (+2 п.п. за полгода).
Доля QA-специалистов, использующих в своей работе языки программирования, несколько колеблется и снова вернулась к уровню 47%. Среди самых популярных языков — TypeScript (12% его используют, +1 п.п. за полгода), Java (9%, -2 п.п.), Python (8%, -2 п.п.) и JavaScript (8%, без изменений).
Самые популярные фреймворки и инструменты не изменились. По-прежнему в лидерах Playwright и Postman.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько зарабатывают украинские тестировщики — опрос
Сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы жить комфортно
Рынок труда: что изменилось и как искать работу в 2026 году
Как бесплатно восстановить водительское удостоверение, уничтоженное из-за российской агрессии
Работники, привлеченные к возобновлению энергетики, получат доплаты к зарплате
Кому подойдут цифровые инструменты для ведения бюджета