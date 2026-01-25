Как получить гражданство Австрии: сроки и условия Сегодня 18:14 — Личные финансы

Сколько лет нужно жить в Австрии, чтобы получить гражданство

Австрия — не самая простая страна для получения гражданства путем натурализации. Минимальный срок оседлости (непрерывного проживания) составляет 6 лет, максимальный — 30 лет.

Об этом пишет Novyny. Live, ссылаясь на портал EUdoc.

Для каждого человека продолжительность определяется индивидуально, в зависимости от выполнения дополнительных условий:

6 лет — если иностранец владеет немецким языком на уровне В2 и имеет выдающиеся заслуги перед республикой;

10 лет — владение языком на уровне В1, базовое знание культуры и истории Австрии, наличие вида на постоянное место жительства минимум 5 лет;

15 лет — хорошая интеграция в австрийское общество через получение образования и профессиональную реализацию;

30 лет — нет требований по сдаче теста на знание языка, истории и культуры.

Большинство украинцев выбирают вариант с десятилетним сроком оседлости. Нужно только не покидать территорию Австрии более чем на 20% всего времени, которое берется в расчет, и оформить вид на жительство.

Документ выдается на основании трудоустройства, открытия бизнеса, обучения, воссоединения семьи, художественной/научной деятельности и т. д.

Как стать гражданином Австрии

Натурализация — не единственный способ оформить второй паспорт. Его выдают по происхождению, если ребенок родился в браке, где отец или мать — граждане Австрии.

Также можно воспользоваться репатриацией — вернуть утраченный статус на упрощенных условиях (без срока оседлости и сдачи экзаменов).

Этот способ доступен людям, которые:

потеряли гражданство Австрии из-за выезда за границу до 9 мая 1945 г. в связи с угрозой этнических преследований или участием в сопротивлении нацистскому режиму;

до 1 сентября 1983 года заключили брак с иностранцем (подходит женщинам, подающим заявление в течение пяти лет после смерти мужчины или развода с ним).

Также можно просто вступить в брак с человеком с австрийским паспортом и через 6 лет проживания со статусом резидента обратиться за гражданством.

Однако нужно доказать факт совместного ведения домашнего хозяйства минимум 5 лет и сдать тест на знание языка.

