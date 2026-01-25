0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить гражданство Австрии: сроки и условия

Личные финансы
54
Сколько лет нужно жить в Австрии, чтобы получить гражданство
Сколько лет нужно жить в Австрии, чтобы получить гражданство
Австрия — не самая простая страна для получения гражданства путем натурализации. Минимальный срок оседлости (непрерывного проживания) составляет 6 лет, максимальный — 30 лет.
Об этом пишет Novyny. Live, ссылаясь на портал EUdoc.
Для каждого человека продолжительность определяется индивидуально, в зависимости от выполнения дополнительных условий:
  • 6 лет — если иностранец владеет немецким языком на уровне В2 и имеет выдающиеся заслуги перед республикой;
  • 10 лет — владение языком на уровне В1, базовое знание культуры и истории Австрии, наличие вида на постоянное место жительства минимум 5 лет;
  • 15 лет — хорошая интеграция в австрийское общество через получение образования и профессиональную реализацию;
  • 30 лет — нет требований по сдаче теста на знание языка, истории и культуры.
Большинство украинцев выбирают вариант с десятилетним сроком оседлости. Нужно только не покидать территорию Австрии более чем на 20% всего времени, которое берется в расчет, и оформить вид на жительство.
Документ выдается на основании трудоустройства, открытия бизнеса, обучения, воссоединения семьи, художественной/научной деятельности и т. д.

Как стать гражданином Австрии

Натурализация — не единственный способ оформить второй паспорт. Его выдают по происхождению, если ребенок родился в браке, где отец или мать — граждане Австрии.
Также можно воспользоваться репатриацией — вернуть утраченный статус на упрощенных условиях (без срока оседлости и сдачи экзаменов).
Этот способ доступен людям, которые:
  • потеряли гражданство Австрии из-за выезда за границу до 9 мая 1945 г. в связи с угрозой этнических преследований или участием в сопротивлении нацистскому режиму;
  • до 1 сентября 1983 года заключили брак с иностранцем (подходит женщинам, подающим заявление в течение пяти лет после смерти мужчины или развода с ним).
Также можно просто вступить в брак с человеком с австрийским паспортом и через 6 лет проживания со статусом резидента обратиться за гражданством.
Однако нужно доказать факт совместного ведения домашнего хозяйства минимум 5 лет и сдать тест на знание языка.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems