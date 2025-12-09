Как украинцам легализовать пребывание в Польше после завершения временной защиты Сегодня 09:08

Как украинцам легализовать пребывание в Польше после завершения временной защиты

Действие временной защиты украинцев в Польше завершится 4 марта 2026 года. Это означает, что правила пребывания для владельцев статуса UKR постепенно приравнивают к общим требованиям, действующим для всех иностранцев в Польше.

В то же время польские власти уже готовят новые механизмы поддержки украинцев. Речь идет, в частности, о специальной карте быта CUKR и упрощенных условиях получения долгосрочного резиденства ЕС.

Рассказываем, какие варианты легализации останутся после завершения временной защиты и что следует учитывать, чтобы избежать рисков.

Какие варианты легализации будут действовать после 4 марта 2026 года

После завершения действия спецзакона украинцы с PESEL UKR смогут оформлять пребывание в Польше на тех же основаниях, что и другие граждане третьих стран. Часть механизмов уже действует, остальные еще находятся в процессе внедрения.

Временное проживание: новые правила и карта CUKR

Согласно поправкам к закону, после 30 сентября 2025 года украинцы смогут подать заявление на временное жительство только один раз.

Параллельно государство готовит запуск нового типа карты побыта CUKR, которая позволит легально находиться в Польше в течение трех лет. Ожидается, что этот документ будет введен специально для граждан Украины со статусом UKR.

Долгосрочный резидент ЕС: самый стабильный вариант

Один из наиболее надежных способов легализации — статус долгосрочного резидента ЕС. Подать заявление на него могут те, кто:

легально проживает в Польше не менее 5 лет;

имеет стабильный доход не менее 3 лет;

подтвердил знание польского языка на уровне B1 или выше.

По данным Gazeta Prawna, количество заявлений на долгосрочное резидентство выросло в шесть раз по сравнению с 2020 годом, что свидетельствует о росте интереса к этому механизму среди украинцев.

Прочие основания для легального пребывания

В зависимости от обстоятельств украинцы также могут оформлять легальный статус через:

работу или бизнес; обучение в заведениях высшего образования; воссоединение семьи; гуманитарные основания.

Каждый из этих вариантов имеет свои требования и процедуры, однако они позволяют сохранить непрерывность легального пребывания после завершения действия временной защиты.

