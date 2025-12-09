Как украинцам легализовать пребывание в Польше после завершения временной защиты
Действие временной защиты украинцев в Польше завершится 4 марта 2026 года. Это означает, что правила пребывания для владельцев статуса UKR постепенно приравнивают к общим требованиям, действующим для всех иностранцев в Польше.
В то же время польские власти уже готовят новые механизмы поддержки украинцев. Речь идет, в частности, о специальной карте быта CUKR и упрощенных условиях получения долгосрочного резиденства ЕС.
Рассказываем, какие варианты легализации останутся после завершения временной защиты и что следует учитывать, чтобы избежать рисков.
Какие варианты легализации будут действовать после 4 марта 2026 года
После завершения действия спецзакона украинцы с PESEL UKR смогут оформлять пребывание в Польше на тех же основаниях, что и другие граждане третьих стран. Часть механизмов уже действует, остальные еще находятся в процессе внедрения.
Временное проживание: новые правила и карта CUKR
Согласно поправкам к закону, после 30 сентября 2025 года украинцы смогут подать заявление на временное жительство только один раз.
Параллельно государство готовит запуск нового типа карты побыта CUKR, которая позволит легально находиться в Польше в течение трех лет. Ожидается, что этот документ будет введен специально для граждан Украины со статусом UKR.
Отметим, ранее мы сообщали, что в Польше изменили правила оформления карты побыта CUKR.
Долгосрочный резидент ЕС: самый стабильный вариант
Один из наиболее надежных способов легализации — статус долгосрочного резидента ЕС. Подать заявление на него могут те, кто:
- легально проживает в Польше не менее 5 лет;
- имеет стабильный доход не менее 3 лет;
- подтвердил знание польского языка на уровне B1 или выше.
По данным Gazeta Prawna, количество заявлений на долгосрочное резидентство выросло в шесть раз по сравнению с 2020 годом, что свидетельствует о росте интереса к этому механизму среди украинцев.
Читайте также
Прочие основания для легального пребывания
В зависимости от обстоятельств украинцы также могут оформлять легальный статус через:
- работу или бизнес;
- обучение в заведениях высшего образования;
- воссоединение семьи;
- гуманитарные основания.
Каждый из этих вариантов имеет свои требования и процедуры, однако они позволяют сохранить непрерывность легального пребывания после завершения действия временной защиты.
Напомним, ранее мы писали, что правительство Польши заложило в бюджете почти 22 миллиарда злотых на повышение пенсионных выплат в 2026 году.
Поделиться новостью
Также по теме
Как украинцам легализовать пребывание в Польше после завершения временной защиты
Пенсии для тех, кто находится на иждивении у государства: кому выплачивают 25%, а кто получает полную сумму
Что запрещено отправлять за границу через «Новую почту»
Вознаграждения обличителям коррупции: Кабмин хочет ввести новую процедуру
Более 80% многоэтажек не могут получить доступ к программам термомодернизации — исследование
Производитель бытовой техники представил гуманоидного робота с шестью руками (фото)