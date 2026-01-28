Какие проблемы возникают у искателей работы и каковы последствия Сегодня 19:00 — Личные финансы

Проблемы у соискателей работы

Для многих украинцев поиск работы растягивается на месяцы. Люди сталкивающиеся с одними и теми же проблемами: в вакансиях, на собеседованиях и в коммуникации с работодателями.

Work.ua спросил более 500 пользователей сервиса, что именно их раздражает и усложняет поиск. Опыт, которым поделились искатели, показывает современные реалии рынка труда.

Повторяющиеся ситуации: молчание после отклика, нечеткие условия, игнорирование, постепенно формируют ожидания кандидатов как относительно рынка в целом, так и отдельных работодателей.

Отсутствие обратной связи от рекрутера

Общее в этих формулировках то, что контакт работодателя с кандидатом часто обрывается без объяснений. Как показывает опрос, это происходит на всех этапах найма.

Некоторые платформы даже вводят ограничения для работодателей, системно игнорирующих отклики кандидатов. В частности, временно блокируют возможность публикации новых вакансий, пока компания не обработает все непрочитанные отклики.

Последствия

Отсутствие обратной связи удлиняет поиск работы и снижает готовность людей активно откликаться. Кроме того, формирует недоверие как к самому процессу найма, так и к работодателям в целом.

Неправдивые условия работы

Второй по распространенности пункт раздражения — расхождение между тем, что написано в вакансии, и тем, что кандидат слышит во время собеседования. Чаще всего это касается зарплаты, когда указывают один уровень, а впоследствии выясняется, что фактическое предложение ниже.

Похожая ситуация возникает и с бронированием. В вакансиях отмечают, что позиция предусматривает бронирование. Однако в ходе собеседования выясняется, что это преимущество либо не гарантировано, либо вовсе не предоставляется для этой должности.

Последствия

В итоге это приводит к тому, что кандидаты перестают воспринимать вакансии серьезно и подходят к поиску работы с недоверием, ожидая, что реальные условия выяснятся только в конце или не выяснятся вообще.

Нехватка ключевой информации в вакансиях

Еще одна распространенная причина раздражения — вакансии, в которых не хватает базовой информации. Например, не указан график работы, уровень зарплаты (или хотя бы диапазон), не указано месторасположение офиса или формат работы. Описание выглядит формально заполненным, но без ответов на ключевые запросы соискателей.

Последствия

Для соискателей неопределенность означает дополнительные затраты времени, потому что они откликаются, чтобы уточнить базовые условия труда. Часто потом им приходится пройти несколько этапов (дождаться обратной связи рекрутера, договориться о собеседовании, пройти его и т. д. ), прежде чем выясняется, что график, зарплата или локация не подходят. Так описание вакансии преобразуется в набор предположений, которые кандидат обязан выяснять сам.

Напомним, рынок труда в крупных городах демонстрирует разные тенденции. В Киеве за год количество откликов на вакансии снизилось, тогда как в Харькове зафиксирован рост.

Что касается количества объявлений, наибольшее сокращение произошло в Днепре (-17%) и Одессе (-13%). В Харькове количество вакансий увеличилось на +1%.

В то же время, в течение 2025 года Государственная служба занятости предложила 4500 вакансий вакансий с предоставлением жилья. Вместе с тем соискатели заинтересовались только 41% таких вакансий.

