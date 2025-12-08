0 800 307 555
ру
В Польше изменили сроки выплаты 800 Плюс в декабре

Личные финансы
2
В декабре часть семей в Польше получит пособие 800 Плюс ранее установленных дат.
Из-за выходных и государственных праздников ZUS изменил график перечислений для четырех групп получателей.
Об этом сообщает inpoland.

Кто получит выплаты раньше

Изменения касаются семей, обычно получающих выплаты:
  • 7 числа — деньги поступят 5 декабря (пятница);
  • 14 числа — выплата будет 12 декабря (пятница);
  • 20 числа — средства зачислят 19 декабря (пятница);
  • 24 числа — в этом году это официальный выходной, поэтому деньги придут 23 декабря (вторник).

Почему изменили даты

ZUS традиционно переносит выплаты на более ранние дни, если запланированная дата приходится на выходной или государственный праздник. Именно поэтому декабрьский график и был скорректирован.

Изменения в программе 800 Плюс

Ранее мы сообщали, что учреждение социального страхования Польши (ZUS) объявило о введении новой системы контроля для получателей пособия 800+, в том числе украинцев.
Речь идет о проверке профессиональной активности: она начнется с февраля 2026 года для граждан Украины и с июня 2026 для других иностранцев.
Также следует отметить, что для назначения пособия 800+ украинские дети должны быть привлечены в польскую систему образования.
Подать заявку на назначение 800+ можно исключительно через: Emp@tia, PUE ZUS, mZUS, электронный банкинг.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
