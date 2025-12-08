Как выбрать легальную праздничную елку — разъяснение МВД
Покупать живые праздничные деревья стоит только на официальных ярмарках, ведь эти места являются легальными точками продаж.
Об этом сообщает МВД Украины.
Как проверить легальность дерева
В министерстве отметили, что все законно заготовленные деревья имеют специальные бирки со штрих-кодом. В них зашифрована информация о месте заготовки, лесозаготовителе
и т. д.
Проверить штрих-код можно по ссылке.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что ГП «Леса Украины» официально начало сезон продажи рождественских елок. Стоимость праздничных деревьев колеблется от 210 до 280 гривен.
Самые дешевые елки предлагаются лесоводами в лесистой местности Севера и Полесья (Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов).
Поделиться новостью
Также по теме
Как выбрать легальную праздничную елку — разъяснение МВД
Реестр должников: как онлайн проверить себя и избежать блокировки счетов
Черная пятница в Украине: что покупали и кто потратил больше всего
Как правильно просить о повышении зарплаты
Как получить право на наследство в гражданском браке
ТОП-5 тревожных сигналов на собеседовании