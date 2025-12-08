Как выбрать легальную праздничную елку — разъяснение МВД Сегодня 07:27 — Личные финансы

Как выбрать легальную праздничную елку — разъяснение МВД

Покупать живые праздничные деревья стоит только на официальных ярмарках, ведь эти места являются легальными точками продаж.

Об этом сообщает МВД Украины.

Инфографика: МВД Украины

Как проверить легальность дерева

В министерстве отметили, что все законно заготовленные деревья имеют специальные бирки со штрих-кодом. В них зашифрована информация о месте заготовки, лесозаготовителе и т. д.

Инфографика: МВД Украины

Проверить штрих-код можно по ссылке

Напомним, ранее Finance.ua писал , что ГП «Леса Украины» официально начало сезон продажи рождественских елок. Стоимость праздничных деревьев колеблется от 210 до 280 гривен.

Самые дешевые елки предлагаются лесоводами в лесистой местности Севера и Полесья (Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов).

