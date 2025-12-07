Как правильно просить о повышении зарплаты Сегодня 12:04 — Личные финансы

Как правильно просить о повышении зарплаты

Разговор о повышении зарплаты может быть нелегким. Однако об этом следует говорить, ведь стоимость жизни постоянно растет, а ваши навыки, опыт и вклад в развитие компании только усиливаются. Успех «зарплатных переговоров» зависит не только от аргументов, но и от формулировок.

Специалисты Work.ua собрали 5 фраз, из-за которых вам вряд ли повысят зарплату, и удачные альтернативы, которые звучат более убедительно.

1. «Мне нужны деньги»

Этот аргумент звучит откровенно, однако в решение личных финансовых затруднений работодателя лучше не вовлекать.

Любой бизнес платит работнику зарплату за его результаты, потому важно показать свою ценность для компании.

Акцентируйте внимание на фактах: «Предлагаю обсудить мои результаты и возможность пересмотра зарплаты».

2. «У других коллег зарплата выше»

Специалисты на одной и той же позиции могут получать разную зарплату из-за разницы в обязанностях или опыте, поэтому этот аргумент не убедительный.

К тому же руководители не могут обсуждать доходы других сотрудников, что может поставить его в неудобное положение.

Специалисты советуют исследовать, сколько средств предлагают за работу, которую вы выполняете, и с этого начинать разговор.

К примеру: «Я проанализировал рынок, и моя должность обычно оплачивается в диапазоне…».

3. «Я уволюсь, если не поднимут зарплату»

Ультиматумы обычно плохо работают и чаще всего свидетельствуют об отчаянии.

Продемонстрируйте, что вы хотите развиваться в рамках компании, но для этого вам необходим соответствующий уровень компенсации.

Удачной альтернативой импульсивным угрозам будет: «Я хочу и дальше развиваться в компании, поэтому важно согласовать справедливый уровень вознаграждения».

4. «Я давно здесь работаю»

Следует делать упор на своих достижениях и вкладе в развитие компании, а не на продолжительности работы в ней.

Приведите конкретные примеры: запустил процесс и оптимизировал затраты, улучшил качество или привлек новых клиентов.

Лучше сказать: «За последние полгода я реализовал… что положительно повлияло на показатели».

5. «У меня слишком много работы»

Большая нагрузка сама по себе не является причиной повышения. Важно показать, что вы выполняете дополнительные задания и создаете дополнительную пользу, которую работодатель получает фактически бесплатно.

Например: «Мой нынешний объем задач выходит за пределы роли, и он усиливает команду: часть процессов оптимизирую, часть закрываю вместо коллег. Хотел бы согласовать мою зарплату с реальным вкладом».

