Как правильно просить о повышении зарплаты
Разговор о повышении зарплаты может быть нелегким. Однако об этом следует говорить, ведь стоимость жизни постоянно растет, а ваши навыки, опыт и вклад в развитие компании только усиливаются. Успех «зарплатных переговоров» зависит не только от аргументов, но и от формулировок.
Специалисты Work.ua собрали 5 фраз, из-за которых вам вряд ли повысят зарплату, и удачные альтернативы, которые звучат более убедительно.
1. «Мне нужны деньги»
Этот аргумент звучит откровенно, однако в решение личных финансовых затруднений работодателя лучше не вовлекать.
Любой бизнес платит работнику зарплату за его результаты, потому важно показать свою ценность для компании.
Акцентируйте внимание на фактах: «Предлагаю обсудить мои результаты и возможность пересмотра зарплаты».
2. «У других коллег зарплата выше»
Специалисты на одной и той же позиции могут получать разную зарплату из-за разницы в обязанностях или опыте, поэтому этот аргумент не убедительный.
К тому же руководители не могут обсуждать доходы других сотрудников, что может поставить его в неудобное положение.
Специалисты советуют исследовать, сколько средств предлагают за работу, которую вы выполняете, и с этого начинать разговор.
К примеру: «Я проанализировал рынок, и моя должность обычно оплачивается в диапазоне…».
3. «Я уволюсь, если не поднимут зарплату»
Ультиматумы обычно плохо работают и чаще всего свидетельствуют об отчаянии.
Продемонстрируйте, что вы хотите развиваться в рамках компании, но для этого вам необходим соответствующий уровень компенсации.
Удачной альтернативой импульсивным угрозам будет: «Я хочу и дальше развиваться в компании, поэтому важно согласовать справедливый уровень вознаграждения».
4. «Я давно здесь работаю»
Следует делать упор на своих достижениях и вкладе в развитие компании, а не на продолжительности работы в ней.
Приведите конкретные примеры: запустил процесс и оптимизировал затраты, улучшил качество или привлек новых клиентов.
Лучше сказать: «За последние полгода я реализовал… что положительно повлияло на показатели».
5. «У меня слишком много работы»
Большая нагрузка сама по себе не является причиной повышения. Важно показать, что вы выполняете дополнительные задания и создаете дополнительную пользу, которую работодатель получает фактически бесплатно.
Например: «Мой нынешний объем задач выходит за пределы роли, и он усиливает команду: часть процессов оптимизирую, часть закрываю вместо коллег. Хотел бы согласовать мою зарплату с реальным вкладом».
