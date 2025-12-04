В 2026 году зарплаты учителей возрастут дважды: когда ожидать повышения Сегодня 11:03 — Личные финансы

В 2026 году зарплаты учителей возрастут дважды: когда ожидать повышения

Верховная Рада приняла проект Государственного бюджета на 2026 год, в котором заложено повышение заработных плат педагогическим работникам. Так, с 1 января 2026 года зарплаты педагогических работников вырастут на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Сначала предложения к первому чтению проекта бюджета предусматривали 53,8 млрд грн. При доработке документа ко второму чтению финансирование было увеличено до 59,8 млрд грн, а по результатам финальных консультаций парламент дополнительно поддержал выделение еще 4,8 млрд грн.

В соответствии с принятыми бюджетными решениями:

с 1 января 2026 года заработная плата педагогических работников возрастет на 30%;

с 1 сентября 2026 года — еще на 20%.

«Это станет самым комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы и усилит престиж профессии в условиях военного времени», — заявил министр образования и науки Украины Оксен Лесовой.

Отдельной статьей окончательной редакции бюджета предусмотрено дополнительные 4,8 млрд грн, которые государство сможет направить на дальнейший рост зарплат педагогов. Речь идет не о разовых надбавках, а о формировании системной модели оплаты труда.

«Эти средства — сверх уже гарантированного повышения — могут стать финансовой основой для следующего этапа роста заработных плат при усовершенствовании структуры оплаты труда по одной из моделей, разработанных Министерством образования и науки Украины», — добавил Лесовой.

Заместитель руководителя Офиса президента Елена Ковальская добавила , что на повышение зарплаты учителям заложено 64,6 млрд грн. «Уже более трех лет наши преподаватели обучают детей в сверхсложных условиях: под бомбежками, онлайн, в школах, пострадавших от российской агрессии. Они встают раньше, чтобы доехать до учебных заведений во время тревог, проверяют уроки при свете свечей во время отключения энергии, тратят все свои силы на то, чтобы научить тех, кто дороже всего для каждого из нас», — отметила Ковальская.

в каких странах учителя получают самые низкие зарплаты. В список вошли: Напомним, ранее Finance.ua рассказывал . В список вошли:

Украина — 10 000 — 14 000 гривен.

Молдова — 12 000 — 15 000 гривен.

Грузия — 15 000 — 18 000 гривен.

Армения — 18 000 — 20 000 гривен.

Албания — 20 000 — 22 000 гривен.

Аналитики OLX Работа сообщали , что медиальная зарплата учителей в сентябре 2025 года составляла 12 500 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году (11 500 грн). Количество откликов на вакансии выросло на 44%, тогда как количество объявлений осталось таким же.

У воспитателей детских садов зарплаты чуть выше, чем у коллег учителей. В этом году медианная зарплата выросла до 14 500 грн, что на 11,5% больше, чем в 2024 году (13 000 грн). Репетиторы, как правило, работают на почасовой основе и получают в среднем 400 грн/час, что на 33% больше, чем в 2024 году (300 грн/час).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.