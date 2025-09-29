0 800 307 555
Повышение зарплат учителям — это не решение проблемы, — Гетманцев

План повышения зарплат учителей на 50% в проекте бюджета-2026 — положительный шаг, но этого недостаточно.
Так считает председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Чиновник настаивает на необходимости выполнить закон «Об образовании» и гарантировать учителю самой низкой категории доход в три минимальные заработные платы.
По словам Гетманцева, молодой учитель получает 6 тыс. грн «на руки» — на эту сумму невозможно прожить. Следовательно, профессиональные молодые специалисты часто уходят из профессии.
Работа в учебных заведениях чрезвычайно сложная, а зарплаты воспитателей не превышают 9,5 тыс. грн. Государство должно подключиться к решению этого вопроса, даже если общины не могут обеспечить доплаты.
Гетманцев отмечает: проблемы образования комплексные и касаются всех уровней — от детсадов и школ до внешкольного и профессионально-технического образования, а также университетов.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, Кабмин в проекте государственного бюджета на 2026 год заложил средства на повышение зарплат учителям. Оплата труда вырастет на 50% и составит около 25 тысяч гривен. Повышение охватит около 470 тысяч ставок педагогических работников;
  • по данным Минфина, на повышение заработной платы учителям в 2026 году будет направлено 41,8 млрд гривен;
  • ранее Гетманцев заявлял, что низкая зарплата учителя или низкая пенсия — это следствие уклонения от налогов. Украина теряет миллиарды гривен из-за большого количества уклонистов от налогообложения и их покровителей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
