Повышение зарплат учителям — это не решение проблемы, — Гетманцев
План повышения зарплат учителей на 50% в проекте бюджета-2026 — положительный шаг, но этого недостаточно.
Так считает председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Чиновник настаивает на необходимости выполнить закон «Об образовании» и гарантировать учителю самой низкой категории доход в три минимальные заработные платы.
По словам Гетманцева, молодой учитель получает 6 тыс. грн «на руки» — на эту сумму невозможно прожить. Следовательно, профессиональные молодые специалисты часто уходят из профессии.
Работа в учебных заведениях чрезвычайно сложная, а зарплаты воспитателей не превышают 9,5 тыс. грн. Государство должно подключиться к решению этого вопроса, даже если общины не могут обеспечить доплаты.
Гетманцев отмечает: проблемы образования комплексные и касаются всех уровней — от детсадов и школ до внешкольного и профессионально-технического образования, а также университетов.
Справка Finance.ua:
- Напомним, Кабмин в проекте государственного бюджета на 2026 год заложил средства на повышение зарплат учителям. Оплата труда вырастет на 50% и составит около 25 тысяч гривен. Повышение охватит около 470 тысяч ставок педагогических работников;
- по данным Минфина, на повышение заработной платы учителям в 2026 году будет направлено 41,8 млрд гривен;
- ранее Гетманцев заявлял, что низкая зарплата учителя или низкая пенсия — это следствие уклонения от налогов. Украина теряет миллиарды гривен из-за большого количества уклонистов от налогообложения и их покровителей.
Поделиться новостью
Также по теме
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Повышение зарплат учителям — это не решение проблемы, — Гетманцев
91 компания исключила россиян из владельцев (инфографика)
Серебро впервые преодолело отметку в $47: что на это повлияло
НБУ за неделю продал 560 млн долларов
€50 млн на развитие украинских стартапов: Федоров рассказал детали