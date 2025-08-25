Пенсия за выслугу лет учителям в 2025 году: размер и как рассчитывается — Finance.ua

Пенсия за выслугу лет учителям в 2025 году: размер и как рассчитывается Сегодня 13:17 — Личные финансы

Пенсия за выслугу лет учителям в 2025 году: размер и как рассчитывается

Согласно Закону Украины О пенсионном обеспечении, для выхода на пенсию по выслуге лет учителям необходимо достичь 55 возраста и иметь не менее 30 лет педагогического стажа.

Данные требования действуют для лиц, которые не имели необходимого стажа до 1 января 2016 года. Для тех работников, кто на эту дату имел соответствующий стаж, возможность выхода на пенсию по выслуге лет сохраняется независимо от возраста, пишут Факты ICTV.

Как рассчитывается страховой стаж педагога

В страховой стаж включаются периоды трудовой деятельности в образовательных учреждениях государственной или коммунальной формы собственности, если работник занимал должность, определенную в Перечне педагогических и научно-педагогических должностей (утверждённом Постановлением КМУ № 909).

Для подтверждения педагогического стажа основным документом является трудовая книжка (при наличии) или информация из реестра застрахованных лиц Государственного реестра соцстрахования. Также могут учитываться другие официальные документы — приказы, сведения о зарплате, выписки и т. п. , подтверждающие опыт работы согласно действующему законодательству.

Стаж считается по всем должностям, указанным в Перечне должностей педагогических и научно-педагогических работников (Постановление КМУ № 963).

Прибавка назначается приказом или другим распорядительным документом руководителя учреждения.

Кроме педагогической деятельности, в стаж включаются и другие периоды, предусмотренные законодательством, в частности:

военная служба, согласно Закону Украины О социальной и правовой защите военнослужащих;

служба в СБУ согласно Закону Украины О Службе безопасности Украины;

работа в производстве и сфере услуг для преподавателей ПТУ (профессионально-технического учебного заведения), старших мастеров и мастеров производственного обучения, если квалификация превышает требования к выпускникам.

Согласно Порядку № 78, также засчитывается:

обучение в аспирантуре, адъюнктуре и докторантуре (очная форма) — в научный стаж;

работа за границей (по международным договорам или в период действия военного положения), кроме стран-агрессоров или тех, в отношении которых применены санкции.

В то же время служба в органах ГСЧС не учитывается при расчете педагогического или научно-педагогического стажа для получения надбавки.

Пенсию за выслугу лет начисляют только после того, как лицо освобождается от должности, дающей право на такую ​​пенсию. При возвращении на аналогичную должность выплата пенсии временно приостанавливается до окончательного увольнения.

От чего зависит уровень надбавки

Расчет стажа производится работодателем. Уровень надбавки зависит от количества лет специального стажа в области образования:

до 3 лет — надбавка не предоставляется;

3−10 лет — +10%;

10−20 лет — +20%;

более 20 лет — +30%.

Повышение надбавки за выслугу лет осуществляется:

с месяца, следующего за тем, когда возникло право, если все документы есть у работодателя;

с даты, когда работник подал документы самостоятельно.

Надбавка за выслугу лет выплачивается как по основному месту труда, так и по совместительству.

Если работник объединяет преподавательскую деятельность с административной работой, прибавка начисляется как на должностной оклад, так и на учебную нагрузку.

Какую пенсию за выслугу лет получают учителя в 2025 году

В 2025 году пенсия за выслугу лет для педагогов имеет свои ограничения в соответствии с действующим законодательством.

Суммарный размер выплат (с учетом всех надбавок, повышений, доплат, индексаций, пособий и пенсий за особые заслуги перед государством) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для нетрудоспособных лиц. В денежном эквиваленте это составляет не более 23 610 грн.

