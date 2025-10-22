Швеция ужесточает требования к зарплатам мигрантов Сегодня 18:30 — Личные финансы

Швеция ужесточает требования к зарплатам мигрантов

С 1 июня 2026 г. в Швеции возрастут требования к минимальному доходу иностранных работников с 80% до 90% от медианного уровня зарплат.

Как сообщает SVT Nyheter, изменения направлены на борьбу с мошенничеством на рынке труда. В то же время власти заявили, что учли потребности работодателей, испытывающих нехватку кадров.

Минимальная зарплата для иностранных работников в Швеции

Повышение стало результатом договоренности между правительством и партией «Шведские демократы» после длительных переговоров о новых условиях трудовой миграции. Сначала предлагалось поднять порог до 100% от медианной зарплаты (37 100 крон), однако министр труда Иоганн Бриц назвал такое решение слишком резким и рискованным для экономики.

В итоге стороны согласились на повышение до 90%, чтобы усилить контроль, но не усложнять привлечение иностранных работников. По словам министра миграции Йогана Форселла, новые требования должны «бороться с мошенничеством, но учитывать реальные потребности бизнеса».

Минимальная зарплата для иностранных работников с июня 2026 года составит 33 900 шведских крон (€3082) в месяц. Для отдельных профессий, где не хватает кадров, правительство может установить более низкие пороги или исключить их из общего списка.

Более гибкие условия для трудовых мигрантов

Изменения согласованы в рамках Tidöavtalet — политического соглашения, подписанного в 2022 году.

Основное нововведение — отмена жесткой привязки работника к конкретному работодателю. При смене места работы нужно повторно подавать документы, но после реформы будет достаточно уведомить миграционное ведомство.

Другие изменения:

первое разрешение на работу будут выдавать на два года вместо шести месяцев;

увеличится срок поиска нового места после увольнения;

работодателям запретят переводить расходы по оформлению документов на работников;

Миграционное агентство сократит сроки рассмотрения заявлений со 120 до 90 дней.

Более жесткие правила для беженцев

Правительство также рассматривает возможность отмены бессрочного вида на жительство для беженцев, участников программ ООН и обладателей гуманитарного статуса. Вместо этого предлагают временные разрешения.

Согласно сентябрьскому отчету «Усиленные условия для семейной иммиграции», планируется:

двухлетнее ожидание для некоторых категорий заявителей;

повышение требований к доходам;

сокращение перечня родственников, имеющих право на воссоединение.

Новые требования к получению гражданства

Планируется также введение обязательных экзаменов по шведскому языку и основам обществаведения, повышение требований к продолжительности проживания, официальной занятости и уровню доходов.

С июня 2025 года уже действует новая система идентификации заявителей в Миграционном управлении, призванная предотвратить сокрытие личности и связей с экстремистскими структурами.

Справка Finance.ua:

Швеция — одна из наиболее развитых стран Европы с высоким уровнем жизни, стабильной экономикой и удобной социальной системой. Эти факторы привлекают сюда работников со всего мира. Но прежде чем думать о переезде, следует разобраться, сколько здесь можно заработать, какие налоги придется платить и как работает система оплаты труда;

по последним данным, средняя зарплата в стране — около 40 000 шведских крон (SEK) в месяц до уплаты налогов, что примерно соответствует 3 600 евро. После налогов работник получает «на руки» от 28 000 до 32 000 SEK (2 500−2 900 евро).

