Швеция планирует запустить офлайн-платежи банковскими картами для товаров первой необходимости

Швеция планирует запустить офлайн-платежи с помощью банковских карт для товаров первой необходимости.
Об этом сообщили в Центральном банке страны.

Цель инициативы

Офлайн-платежи будут доступны при покупке продуктов, лекарств и топлива. Для этого нужно будет только приложить карту и ввести PIN-код. Система офлайн-покупок должна заработать до 1 июля 2026 года.
Цель такой инициативы — повысить устойчивость системы к сбоям в цифровых платежах и обеспечить доступность покупок в кризисных ситуациях.
Для этого эмитенты карт, сети, эквайры и розничные сети внедрят необходимые технические и регуляторные решения, а Риксбанк будет контролировать выполнение мероприятий.
В Швеции довольно редко пользуются наличными, поэтому власти пытаются предотвратить трудности во время онлайн-покупок, например, когда привычно заплатить картой нельзя из-за техпроблем или злонамеренных действий.
По материалам:
The Village Україна
