В США «Черная пятница» достигла рекордных 11,8 миллиарда долларов онлайн расходов

Мир
18
Инструменты для покупок на базе искусственного интеллекта помогли добиться резкого роста онлайн-расходов в США в «Черную пятницу», поскольку покупатели обходили переполненные магазины и обращались к чат-ботам, чтобы сравнить цены и получить скидки на фоне опасений по поводу повышения цен через пошлины.
Об этом сообщает Reuters.

Сколько денег потратили покупатели в США в «Черную пятницу»

По данным Adobe Analytics, отслеживающей 1 триллион посещений покупателями интернет-магазинов, в крупнейший торговый день года покупатели в США потратили рекордные 11,8 млрд долларов, что на 9,1% больше, чем в 2024 году.
Сезон праздничных покупок наступает на фоне сокращения бюджетов, безработицы, приближающейся к четырехлетнему максимуму, падения потребительского доверия в США до семимесячного минимума и цен, которые заставляют покупателей считать каждый доллар.
Спрос на онлайн-покупки вырос, поскольку потребители проявили смекалку в праздничный сезон, согласно Mastercard SpendingPulse, отметившему 10,4% рост продаж электронной коммерции в Черную пятницу, по сравнению с 1,7% ростом продаж в магазинах в 2024 году.
По данным Adobe, трафик на американских розничных сайтах, управляемый искусственным интеллектом, вырос на 805% по сравнению с прошлым годом, когда инструменты искусственного интеллекта, такие как Sparky от Walmart или Rufus от Amazon, еще не были запущены.
Среди самых популярных товаров в Черную пятницу были наборы LEGO, карты Pokemon, игровые консоли, такие как Nintendo Switch и PlayStation 5, а также товары от Apple AirPods до миксеров KitchenAid.
Економічна Правда
