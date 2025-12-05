В Польше стремительно растет поддержка выхода из ЕС: какие причины Сегодня 16:44 — Мир

В Польше стремительно растет поддержка выхода из ЕС: какие причины

По данным последнего опроса Eurobazooka, все больше поляков выступают за выход из Европейского Союза, пишет inpoland.net.

Поддержка «Polexit» достигла рекордного уровня, что вызывает беспокойство среди экспертов и аналитиков ЕС.

Об этом говорится в последнем опросе Eurobazooka, проведенном в конце ноября онлайн-методом CAWI, охватившим восемь стран ЕС, включая Польшу, Германию, Францию ​​и Испанию.

Всего в нем приняли участие более 1000 респондентов в каждой стране.

Результаты

В среднем 74% опрошенных граждан желали остаться в ЕС,

19% — выступали за выход,

7% не имели определенного мнения.

Однако результаты по странам значительно разнились.

В Польше 69% респондентов поддерживали членство в ЕС, в то время как 25% выступали за «Polexit».

В Португалии и Испании за членство выступали более 89%.

Во Франции 27% граждан поддерживали выход из ЕС.

Напомним, предыдущие польские опросы показывали значительно более высокую поддержку ЕС: в 2022 году 92% поляков были «за», в 2024 году — 77%.

Причины

Аналитики указывают на несколько возможных причин роста евроскептицизма в Польше:

политические изменения, рост популярности партий «Конфедерация» и движения Гжегожа Брауна,

также антиевропейская риторика «Права и Справедливости».

В то же время, отчет Eurobazooka не дает однозначного ответа на вопрос, что именно повлияло на смену настроений польского общества.

