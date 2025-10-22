Индексация пенсии в Польше в 2026 году: что планируют Сегодня 18:00 — Личные финансы

Индексация пенсии в Польше в 2026 году: что планируют

Правительство Польши заложило в бюджете почти 22 миллиарда злотых на повышение пенсионных выплат в 2026 году.

Согласно текущим прогнозам, коэффициент индексации в 2026 году может составить примерно 4,9%, пишет inpoland.net.pl

Читайте также Международная защита в Польше: скольким украинцам отказали в 2025 году

Эксперты отмечают, что это значительно более низкая индексация, чем в предыдущие годы:

в 2023 году она составляла 14,8%,

в 2024 году — 12,12%.

Аналитики объяснили, что меньшее повышение обусловлено, прежде всего, снижением инфляции.

В настоящее время минимальная пенсия составляет 1878,91 злотых брутто (1709,81 злотых нетто). Если повышение будет на уровне прогнозируемого, то размер минимальной пенсии вырастет до 1970,98 злотых брутто.

Читайте также Сколько украинцам придется прожить в Польше, чтобы претендовать на гражданство

В Польше пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, не платят налог на прибыль. Таким образом, после вычета взносов на медицинское страхование они получат 1793,59 злотых нетто. После индексации пенсия увеличится на 83,78 злотых в месяц.

Если размер пенсии больше 2500 злотых брутто, то в таком случае взимается налог на прибыль в размере 12%.

Если пенсионер имеет право на выплату в размере 4000 злотых брутто, после индексации на его счет будет начислено на 196 злотых брутто больше. ZUS отчислит из этой суммы взнос на медицинское страхование (377,64 злотых).

Напомним, в 2025 году около 11 200 иностранцев подали заявления о международной защите в Польше. Это примерно на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Наибольшей группой иностранцев по-прежнему остаются граждане Украины.

На конец сентября 2025 года наибольшее количество заявлений на получение статуса беженца в Польше подали граждане:

Украины — 6,2 тыс. человек.

Справка Finance.ua:

Средний размер пенсии в Украине за последний квартал вырос на 26,6 грн и составляет 6436,8 грн. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам нардепа, в годовом исчислении средняя пенсия выросла почти на 10%. В то же время инфляция в сентябре 2025 года составила 11,9% по сравнению с сентябрем 2024 года, а средняя инфляция за девять месяцев 2025-го составила 13,9%.

Ранее Finance.ua писал, что по состоянию на 1 октября 2025 года в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 6436 грн. Из них 2,8 млн работающих пенсионеров получают чуть больше — в среднем 7 069 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.