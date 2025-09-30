Сколько украинцам придется прожить в Польше, чтобы претендовать на гражданство Сегодня 17:00

Сколько украинцам придется прожить в Польше, чтобы претендовать на гражданство

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм проект закона, который предусматривает существенное ужесточение требований для иностранцев, в частности украинцев, претендующих на польское гражданство.

Об этом пишет pap.pl.

Читайте также Повышение минималки в 2026: как это повлияет на другие выплаты в Польше

Что предусматривает законопроект

Увеличение минимального срока непрерывного проживания в Польше для получения польского гражданства с трех до 10 лет предусмотрено проектом изменений в Закон о польском гражданстве, поданным в Сейм президентом Каролем Навроцким.

«Целью законопроекта является создание условий, способствующих более полной интеграции иностранцев перед предоставлением им польского гражданства», — говорится в обосновании.

По словам автора законопроекта, существование «длительной, фактической связи между иностранцем и государственным сообществом оправдывает его вступление в это сообщество. Однако установление таких связей и интеграция его с государственным сообществом требует времени, а ныне действующий трехлетний период — недостаточный».

Как отмечается в обосновании президентского законопроекта, «не может быть интеграции, которая оправдывает участие в сообществе граждан без проживания в государстве и функционирования в его обществе».

Читайте также Украинцы в Польше должны обменять водительское удостоверение: что изменится с 1 октября

«Гражданство — это прежде всего членство в политическом, историческом, культурном и аксиологическом сообществе, которое предусматривает не только каталог прав, но и обязанность заботиться и нести ответственность за общее благо, которым должна быть Республика Польша для всех граждан», — говорится в обосновании законопроекта.

Нынешний 3-летний срок проживания, необходимый для получения гражданства, является одним из кратчайших в Европейском Союзе, что, по оценкам, может не обеспечить достаточно времени для овладения польским языком на уровне B1, понимания культуры и полной адаптации к социальным и правовым реалиям.

Где сколько

Венгрия, как отмечено в обосновании, требует, например, 8 лет. Италия, Австрия и Испания — 10 лет.

Франция — 5 лет (с возможностью сокращения до 2 лет для выпускников).

Германия — 5 лет (с возможностью сокращения до 3 лет после интеграционного курса).

Чешская Республика — 5 лет.

Читайте также Как украинцам стать на биржу труда в Польше: условия и обязанности

«Увеличение срока непрерывного проживания в Польше до 10 лет соответствует этим стандартам, способствуя лучшей ассимиляции. Более длительный срок проживания обеспечивает больше времени для интеграции, что имеет решающее значение для гармоничного сосуществования в польском обществе», — отмечается в сообщении. «Внедрение предложенных изменений имеет важное значение для обеспечения социальной и экономической стабильности Польши в условиях быстрого роста миграции», — добавляется в сообщении.

Было признано, что вступление в силу нормативных актов будет означать уменьшение поступлений в государственный бюджет от сбора за признание гражданином Польши, которое будет колебаться от 1 миллиона до 3 миллионов злотых, при условии, что ежегодно обрабатывается около 10 000 заявлений о признании гражданином Польши. С 1 августа 2025 года этот сбор составит 1000 злотых.

Однако Канцелярия Президента Республики Польша отметила, что уменьшение «отчасти компенсируется экономией на социальных выплатах».

Законопроект предлагает, чтобы закон вступил в силу через 30 дней после его объявления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.