День финансов: «банк банков», 2 млрд евро на производство дронов, условия получения гражданства Польши Сегодня 17:45

Вторник, 30 сентября. Правительство США оказалось на грани приостановки работы, НБУ позволило гривне ослабеть, а Польша усложняет условия получения гражданства.

Правительству США светит «шатдаун»

Уже 1 октября Федеральное правительство США может приостановить работу, поскольку республиканцы и демократы не смогли договориться о плане финансирования на новый бюджетный год. Федеральные служащие могут остаться без зарплаты или быть уволены, национальные парки и музеи закроются, будут сбои в авиасообщении.

«Банк банков»

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует принять во втором чтении законопроект о Национальном учреждении развития (НУР). НУР — это государственный специализированный институт со статусом «банка банков» и четким мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики.

Примером является немецкая KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), созданная в 1948 году в рамках Плана Маршалла. Она стала ключевым инструментом послевоенного экономического восстановления Германии. Украина нуждается в собственной KfW, подчеркнули в комитете.

Как читать заявления госорганов, если вы инвестор

В мире современных инвестиций информация — это валюта. Особенно это касается emerging markets, к которым относится и Украина. Каждое заявление правительственных чиновников может стать сигналом для изменения инвестиционной стратегии, а неумение правильно интерпретировать официальные сообщения может стоить немалых денег.

В новой колонке рассматриваем , как научиться читать между строк заявлений ключевых экономических ведомств Украины и что именно должно насторожить или, наоборот, вдохновить инвестора.

🔎 Отметим, что для украинцев криптовалюты — не просто цифровые монеты, а еще и инвестиционный инструмент. Украина в перечне лидеров стран мира по обороту криптовалюты. Поэтому, не удивительно, что вопрос покупки этого вида цифрового актива довольно популярен.

Finance.ua решил рассказать о том, каким именно образом можно купить криптовалюту за гривну, а также на примере криптообменника показать, как это можно сделать:

Колебания курса гривны

Как рассказали аналитики ICU, на прошлой неделе НБУ позволил гривне ослабнуть до почти 41.5/$ снизив интервенции. После почти месяца колебаний преимущественно в пределах 41.1−41.3 грн/$, на прошлой неделе официальный курс гривны к доллару США вплотную приблизился к уровню 41.5 грн/$, выше которого НБУ удерживал курс гривны еще в начале августа.

📢 «Нацбанк продемонстрировал очередное движение курса в сторону ослабления, которое может свидетельствовать об увеличении диапазона колебаний, что НБУ будет позволять на рынке в ближайшее время», — прогнозируют аналитики.

2 млрд евро на производство дронов

Европейская комиссия договорилась с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на производство дронов. Финансирование должно помочь усилить оборонные возможности и развивать высокие технологии.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что ЕС готовит 19-й пакет санкций против россии, который предусматривает усиление ограничений в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли. Одним из ключевых пунктов пакета станет запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из россии.

Условия получения польского гражданства

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм проект закона, предусматривающий существенное ужесточение требований для иностранцев, в частности украинцев, претендующих на польское гражданство. Законопроект предусматривает увеличение минимального срока непрерывного проживания в Польше для получения польского гражданства с трех до десяти лет.

В то же время, в международной компании по трудоустройству Gremi Personal сообщают , что польский рынок труда рискует остаться без значительной части работников из стран вне Европы. Украина может получить хорошо обученных и организованных работников.

Кстати, президент Польши подписал закон о продлении финансирования абонентской платы для терминалов Starlink в Украине. В общей сложности Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink от международных партнеров и доноров. Больше всего — 29 500 устройств — передала Польша.

Обязательства перед ЕС и МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании двух специализированных административных судов. Речь идет о Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

Создание этих судов было условием МВФ, Европейской комиссии и закреплено в плане Ukraine Facility. Украина должна была выполнить обязательства еще в 2024 году, однако процесс затянулся почти на год.

Тарифы на доставку в США

Укрпочта снижает цены на доставку в США. С 1 октября тарифы на мелкие пакеты Prime будут стартовать от 260 гривен, что на $1,5−2 меньше, чем раньше.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.