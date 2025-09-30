Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні Сьогодні 11:15

Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні

Президент Польщі підписав закон про продовження фінансування абонентської плати для терміналів Starlink в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Польща — наш послідовний партнер з треку цифровізації. Країна надала понад 29 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичної інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом. Вдячний колегам за це рішення та непохитну підтримку», — зазначив перший віцепремʼєр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він наголосив, що Starlink — критично важлива технологія для нашої країни, адже через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний.

Загалом Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink від міжнародних партнерів і донорів. Найбільше — 29 500 пристроїв — передала Польща.

Нагадаємо, раніше глава компанії SpaceX Ілон Маск заявляв , що ніколи не відключить термінали супутникового зв’язку Starlink для України. «Щоб бути чітко зрозумілим: Незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали», — повідомляв Маск.

Рустем Умєров раніше заявляв , що Україна має альтернативу системі супутникового інтернету Starlink на випадок, якщо систему буде відключено для українських військових.

Берлін платить за доступ України до супутникової інтернет-мережі, експлуатованої французькою компанією Eutelsat. Європа шукає альтернативи проекту Starlink Ілона Маска.

