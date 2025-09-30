Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні
Президент Польщі підписав закон про продовження фінансування абонентської плати для терміналів Starlink в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Польща — наш послідовний партнер з треку цифровізації. Країна надала понад 29 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичної інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом. Вдячний колегам за це рішення та непохитну підтримку», — зазначив перший віцепремʼєр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Він наголосив, що Starlink — критично важлива технологія для нашої країни, адже через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний.
Загалом Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink від міжнародних партнерів і донорів. Найбільше — 29 500 пристроїв — передала Польща.
Нагадаємо, раніше глава компанії SpaceX Ілон Маск заявляв, що ніколи не відключить термінали супутникового зв’язку Starlink для України. «Щоб бути чітко зрозумілим: Незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали», — повідомляв Маск.
Рустем Умєров раніше заявляв, що Україна має альтернативу системі супутникового інтернету Starlink на випадок, якщо систему буде відключено для українських військових.
Берлін платить за доступ України до супутникової інтернет-мережі, експлуатованої французькою компанією Eutelsat. Європа шукає альтернативи проекту Starlink Ілона Маска.
Поділитися новиною
Також за темою
Євросоюз виділить Україні 2 млрд євро на виробництво дронів
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні
НБУ збільшує коливання курсу гривні (інфографіка)
Уряду США світить «шатдаун»: причини та наслідки
Тренди нерухомості і не тільки: як потрапити на інвест-конференцію «Жити на відсотки»
Яка ціна природного газу в жовтні — інфографіка