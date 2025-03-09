Маск заявив, що термінали Starlink ніколи не вимкнуть для України — Finance.ua

Маск заявив, що термінали Starlink ніколи не вимкнуть для України
Глава компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали супутникового зв’язку Starlink для України.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Щоб бути чітко зрозумілим: Незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали», — повідомив Маск.
Він також повторив свою думку, що «без Starlink українські лінії оборони зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть заглушити весь інший зв’язок».
«Ми б ніколи не зробили такого (відключення Starlink — ред.) і не використали б це як розмінну монету», — додав Маск.
Реакція Польщі
Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що термінали Starlink для України й абонентську плату за них оплачує Польща, і у випадку, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, Польща шукатиме іншого.
Так він відреагував на коментар Маска в соцмережі X, де той підкреслив, що система Starlink є «основою української армії» і якщо цей супутниковий зв’язок відключити, то «український фронт зазнав би краху».
Маск також підкреслив, що він виступає «проти бійні у глухому куті, в якій Україна неминуче програє».
У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо відповів главі МЗС Польщі Радославу Сікорському, що ніхто не погрожував відключити Україну від терміналів Starlink.
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