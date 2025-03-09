Маск заявив, що термінали Starlink ніколи не вимкнуть для України — Finance.ua
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Маск заявив, що термінали Starlink ніколи не вимкнуть для України

Світ
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Маск заявив, що термінали Starlink ніколи не вимкнуть для України
Маск заявив, що термінали Starlink ніколи не вимкнуть для України
Глава компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали супутникового зв’язку Starlink для України.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Щоб бути чітко зрозумілим: Незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали», — повідомив Маск.
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Він також повторив свою думку, що «без Starlink українські лінії оборони зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть заглушити весь інший зв’язок».
«Ми б ніколи не зробили такого (відключення Starlink — ред.) і не використали б це як розмінну монету», — додав Маск.

Реакція Польщі

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що термінали Starlink для України й абонентську плату за них оплачує Польща, і у випадку, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, Польща шукатиме іншого.
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Так він відреагував на коментар Маска в соцмережі X, де той підкреслив, що система Starlink є «основою української армії» і якщо цей супутниковий зв’язок відключити, то «український фронт зазнав би краху».
Маск також підкреслив, що він виступає «проти бійні у глухому куті, в якій Україна неминуче програє».
У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо відповів главі МЗС Польщі Радославу Сікорському, що ніхто не погрожував відключити Україну від терміналів Starlink.
За матеріалами:
Укрінформ
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