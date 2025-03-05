Конкурент Starlink веде переговори щодо розширення послуг в Україні — ЗМІ — Finance.ua
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Конкурент Starlink веде переговори щодо розширення послуг в Україні — ЗМІ

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Конкурент Starlink веде переговори щодо розширення послуг в Україні — ЗМІ
Конкурент Starlink веде переговори щодо розширення послуг в Україні — ЗМІ
Французько-британська група Eutelsat веде переговори з Європейським Союзом щодо надання додаткового супутникового зв’язку в Україні, щоб її супутники OneWeb у перспективі замінили Starlink Ілона Маска.
Про це повідомляють Reuters та Financial Times.
«Ми обмінюємося з ЄС думками про те, як ми можемо зробити свій внесок у посилення України», — сказав представник компанії. Він додав, що Eutelsat має обладнання, яке можна «швидко розгорнути в Україні для підключення найважливіших місій та інфраструктури».
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Eutelsat заявила, що її переговори з європейськими урядами були зосереджені на використанні комбінації її супутникових груп — OneWeb на висоті близько 1200 км над землею та супутників Geo на висоті 35 000 км — для зміцнення супутникового зв’язку в Україні та регіоні Чорного моря. Обидва здатні забезпечити зв’язок для українських дронів.
У компанії зазначили, що терміни розгортання додаткових терміналів залежать від рішень про закупівлі, що приймаються європейськими державами-членами, і необхідної координації інфраструктури.
Повідомляється, що акції Eutelsat 4 березня зросли більш ніж на 60% після зростання на 68% днем раніше. Інвестори, зокрема, очікують, що OneWeb потенційно може замінити Starlink Ілона Маска в Україні.
За матеріалами:
Слово і Діло
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