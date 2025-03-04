ЄС шукає варіанти заміни Starlink для України — Finance.ua

ЄС шукає варіанти заміни Starlink для України Сьогодні 00:45 — Технології&Авто

ЄС шукає варіанти заміни Starlink для України

Єврокомісія розглядає можливість надання Україні супутникового зв’язку на випадок відключення Starlink. Серед потенційних рішень — використання системи Govsatcom та інших комерційних супутникових мереж.

Про це інформує Politico.

Супутниковий зв’язок є критично важливим, особливо під час війни. Минулого року Україна заявила, що в країні працює 42 000 терміналів Starlink. Близько половини фінансує Польща.

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Представник Європейської комісії Томас Реньє заявив, що Київ вже «висловив зацікавленість» у використанні Govsatcom — спеціальної мережі супутникового зв’язку, яку створили країни ЄС. Також Україна може у майбутньому отримати доступ до IRIS², нового проєкту супутникового зв’язку Євросоюзу, який має запрацювати у 2030-му році.

«Комісія продовжуватиме свої контакти з Україною в цьому плані», — сказав Реньє.

Депутат Європарламенту від французької Renew Крістоф Грудлер у своєму листі повідомив виконавчому органу ЄС, що він повинен терміново «оцінити всі можливі альтернативні супутникові рішення, які ЄС може запропонувати Україні» замість Starlink.

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Також Грудлер додав, що прискорення розгортання Govsatcom цього року шляхом пропуску процесу сертифікації може спрацювати як тимчасове рішення, поки розробляється IRIS². Однак Раньє сказав, що система пропонує Києву «попередні державні послуги», не уточнюючи, що це буде на практиці.

Крім того, розглядається варіант використання супутників комерційних операторів, таких як Eutelsat, Hispasat, SES або OneWeb, які вже працюють на геостаціонарній орбіті.

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