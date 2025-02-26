У компанії Starlink спростували чутки про припинення надання послуг Україні — Finance.ua
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У компанії Starlink спростували чутки про припинення надання послуг Україні

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У компанії Starlink спростували чутки про припинення надання послуг Україні
У компанії Starlink спростували чутки про припинення надання послуг Україні
У компанії Starlink, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, спростували чутки щодо припинення надання послуг доступу до інтернету для України.
Про це йдеться у дописі компанії у соцмережі Х.
«Starlink прагне надавати послуги в Україні. Будь-які чутки про протилежне категорично неправдиві», — зазначили там.
24 лютого міністр оборони України Рустем Умєров під час форуму «Україна. Рік 2025» заявив, що Україна розробляє альтернативні засоби зв’язку, щоб не залежати від систем Starlink. Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що станом на 23 лютого жодної системної роботи з блокування Starlink в Україні немає.
Раніше агентство Reuters, посилаючись на джерела, повідомило, що посадовці США, які ведуть перемовини, тиснуть на Київ, вимагаючи доступу до українських корисних копалин. Як один із важелів тиску розглядається можливість відключення України від Starlink.
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Зокрема зазначалось, що продовження доступу України до компанії Starlink, що належить SpaceX, було обговорено під час зустрічей української та американської сторін після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.
Це питання знову порушували під час зустрічі між спецпредставником США з питань України і росії Кітом Келлогом і Зеленським.
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Тоді міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна купувала термінали Starlink для потреб України, оплачує їхню роботу, і продовжуватиме це робити.
Сам власник Starlink Ілон Маск тоді відкинув повідомлення агентства Reuters, й заявив, що воно бреше.
За матеріалами:
suspilne.media
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