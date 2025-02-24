США не попереджали про відключення «Старлінків», але Україна повинна бути готова до цього — Зеленський Сьогодні 10:46

США не попереджали про відключення «Старлінків», але Україна повинна бути готова до цього — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не надходили натяки на можливість відключення в Україні терміналів супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, інформація про що з’явилася у медіа, але повідомив, що Україна готується для можливості такого розвитку подій.

«Щодо Старлінків тощо: натяків не було. В медіа це бачили. Повинні бути готові? Так. Відповідні інституції наші над цим працюють», — сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві, відповідаючи на запитання, чи казав йому президент США Дональд Трамп чи представники його команди на те, що США в якийсь момент можуть припинити допомогу Україні, зокрема, в аспекті розвідданних і роботи «Старлінків».

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Він відзначив, що вважає ідею відключення України від «Старлінків» неправильною, тому що частина цих систем працює у лікарнях, дитячих садках, школах, університетах, і за цей сервіс Україні сплачують країни-партнери, Польща і Німеччина.

«Ми платимо за це, це не безкоштовна допомога. Ми вдячні за ці технології, але ми за них щомісячно платимо ренту. Тому будемо вважати, що поки що немає таких ризиків, і що це дійсно тільки в медіапросторі», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, видання Reuters з посиланням на джерела повідомило , що американські дипломати обговорюють можливість відключення України від супутникової інтернет-системи Starlink, що належить Ілону Маску, якщо Київ відмовиться від запропонованих умов. Зокрема, якщо українська сторона не підпише угоду про корисні копалини.

У ЦПД вiдповiли, що в Україні поки що не планують відключати супутниковий інтернет Starlink, незважаючи на новини про це у західних ЗМІ. Крім того, на фронті працюють альтернативні джерела.

Згодом американський бізнесмен Ілон Маск спростував інформацію про можливе відключення Starlink для України, назвавши її неправдивою.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив , що Україна має альтернативу системі супутникового інтернету Starlink на випадок, якщо систему буде відключено для українських військових.

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