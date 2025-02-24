США не попереджали про відключення «Старлінків», але Україна повинна бути готова до цього — Зеленський — Finance.ua
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США не попереджали про відключення «Старлінків», але Україна повинна бути готова до цього — Зеленський

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США не попереджали про відключення «Старлінків», але Україна повинна бути готова до цього — Зеленський
США не попереджали про відключення «Старлінків», але Україна повинна бути готова до цього — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не надходили натяки на можливість відключення в Україні терміналів супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, інформація про що з’явилася у медіа, але повідомив, що Україна готується для можливості такого розвитку подій.
«Щодо Старлінків тощо: натяків не було. В медіа це бачили. Повинні бути готові? Так. Відповідні інституції наші над цим працюють», — сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві, відповідаючи на запитання, чи казав йому президент США Дональд Трамп чи представники його команди на те, що США в якийсь момент можуть припинити допомогу Україні, зокрема, в аспекті розвідданних і роботи «Старлінків».
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Він відзначив, що вважає ідею відключення України від «Старлінків» неправильною, тому що частина цих систем працює у лікарнях, дитячих садках, школах, університетах, і за цей сервіс Україні сплачують країни-партнери, Польща і Німеччина.
«Ми платимо за це, це не безкоштовна допомога. Ми вдячні за ці технології, але ми за них щомісячно платимо ренту. Тому будемо вважати, що поки що немає таких ризиків, і що це дійсно тільки в медіапросторі», — сказав Зеленський.
Нагадаємо, видання Reuters з посиланням на джерела повідомило, що американські дипломати обговорюють можливість відключення України від супутникової інтернет-системи Starlink, що належить Ілону Маску, якщо Київ відмовиться від запропонованих умов. Зокрема, якщо українська сторона не підпише угоду про корисні копалини.
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У ЦПД вiдповiли, що в Україні поки що не планують відключати супутниковий інтернет Starlink, незважаючи на новини про це у західних ЗМІ. Крім того, на фронті працюють альтернативні джерела.
Згодом американський бізнесмен Ілон Маск спростував інформацію про можливе відключення Starlink для України, назвавши її неправдивою.
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має альтернативу системі супутникового інтернету Starlink на випадок, якщо систему буде відключено для українських військових.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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