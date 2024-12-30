Direct to Cell в Україні: «Київстар» та Starlink підписали угоду для запуску послуги — Finance.ua

Direct to Cell в Україні: «Київстар» та Starlink підписали угоду для запуску послуги Сьогодні 12:19

Direct to Cell в Україні: «Київстар» та Starlink підписали угоду для запуску послуги

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» підписав угоду з компанією Starlink щодо запровадження супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Direct to Cell — це технологія, яка дозволяє мобільним телефонам та іншим пристроям підключатися безпосередньо до супутників замість використання наземних базових станцій. Вона розширює покриття мобільного зв’язку, забезпечуючи зв’язок у віддалених регіонах, де традиційна інфраструктура недоступна.

При цьому до переваг Direct to Cell відносять:

Покращене покриття у віддалених регіонах, зокрема горах.

Можливість отримання базових комунікацій у разі стихійних лих, коли наземна інфраструктура пошкоджена або не працює (як буває після російських обстрілів та відключень енергопостачання).

Забезпечення зв’язку для морського та повітряного транспорту.

Можливість працювати з наявними пристроями абонентів без необхідності додаткового обладнання або модифікацій.

Технологія забезпечує пряме підключення до супутникової мережі для сучасних смартфонів, що мають підтримку стандартних частот мобільного зв’язку технологій 4G LTE або 5G, а також протоколів для SMS та OTT-повідомлень. Фактично, всі сучасні 4G-смартфони, що працюють в Україні, повинні без проблем використовувати можливості Direct to Cell.

Зазначається, що завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, яка отримає доступ до послуги Starlink Direct to Cell. Це значно підвищить стійкість національної інфраструктури зв’язку. За планом, «Київстар» розпочне надавати послуги Starlink Direct to Cell із можливістю надсилання SMS та OTT-повідомлень у четвертому кварталі 2025 року. Перед тим слід пройти регуляторні етапи та виконати технічні роботи з інтеграції мереж. Наступним кроком стане впровадження голосового зв’язку та передачі даних.

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