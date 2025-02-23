Маск стверджує, що Starlink для України не буде відключений — Finance.ua

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Маск стверджує, що Starlink для України не буде відключений

Казна та Політика
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Маск стверджує, що Starlink для України не буде відключений
Маск стверджує, що Starlink для України не буде відключений
Американський бізнесмен Ілон Маск спростував інформацію про можливе відключення Starlink для України, назвавши її неправдивою.
Відповідний пост бізнесмен опублікував у соцмережі Х.
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Засновник SpaceX відреагував на повідомлення агентства Reuters, яке стверджувало, що Вашингтон може припинити доступ Києва до супутникового інтернету у разі відмови підписати угоду про рідкісноземельні метали.
У соцмережі Х Маск заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.
«Це неправда. Reuters поширює фейки, поступаючись у цьому лише AP як спадкоємцям новинної дезінформації», — написав йдеться у дописі Маска.
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Окрім того, Маск опублікував зображення, де на логотипі Reuters виділене слово «брехня».

Що кажуть в Україні

На новину про відключення Starlink для України відреагував керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, існують альтернативні технології до Starlink, які працюють на фронті.
«Через новини про Starlink точно не треба казати „пропало все“. По-перше — не відключають. По-друге — є альтернативні речі, які на фронті працюють», — наголосив очільник ЦПД.
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Також віцепрем’єр-міністр — міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, країна продовжить сплачувати абонплату за роботу терміналів супутникової системи високошвидкісного доступу до інтернету Starlink в Україні.
«Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща», — додав Гавковський.
За матеріалами:
Слово і Діло
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