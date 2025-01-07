До кінця року на бортах літаків United Airlines зʼявиться інтернет від Starlink — Finance.ua

До кінця року на бортах літаків United Airlines зʼявиться інтернет від Starlink
Американська авіакомпанія United Airlines планує почати тестувати Starlink Ілона Маска для інтернет-послуг під час польоту.
Про це пише Reuters.
Коли почнеться тестування
Тестування розпочнуть в лютому, а навесні року вперше запропопонують підлючитись до Starlink на комерційному рейсі літака Embraer E-175.
На основних маршрутах мають запустити перший літак із Starlink до кінця 2025 року.
З часом Starlink буде доступний на всіх рейсах авіакомпанії. Послуга буде безкоштовною лише для учасників програми MileagePlus.
Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐
У 2024 році компанія United Airlines підписала угоду про надання інтернет-послуг у всьому своєму флоті. Він налічує понад 1000 літаків.
Starlink, який є підрозділом SpaceX, також уклав угоди з кількома авіакомпаніями про надання інтернет-послуг на борту літаків. Зокрема, з Hawaiian Airlines та регіональним перевізником JSX.
Поділитися новиною