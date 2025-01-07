До кінця року на бортах літаків United Airlines зʼявиться інтернет від Starlink — Finance.ua

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До кінця року на бортах літаків United Airlines зʼявиться інтернет від Starlink

Технології&Авто
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До кінця року на бортах літаків United Airlines зʼявиться інтернет від Starlink
До кінця року на бортах літаків United Airlines зʼявиться інтернет від Starlink
Американська авіакомпанія United Airlines планує почати тестувати Starlink Ілона Маска для інтернет-послуг під час польоту.
Про це пише Reuters.

Коли почнеться тестування

Тестування розпочнуть в лютому, а навесні року вперше запропопонують підлючитись до Starlink на комерційному рейсі літака Embraer E-175.
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На основних маршрутах мають запустити перший літак із Starlink до кінця 2025 року.
З часом Starlink буде доступний на всіх рейсах авіакомпанії. Послуга буде безкоштовною лише для учасників програми MileagePlus.

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У 2024 році компанія United Airlines підписала угоду про надання інтернет-послуг у всьому своєму флоті. Він налічує понад 1000 літаків.
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Starlink, який є підрозділом SpaceX, також уклав угоди з кількома авіакомпаніями про надання інтернет-послуг на борту літаків. Зокрема, з Hawaiian Airlines та регіональним перевізником JSX.
За матеріалами:
The Village Україна
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