До кінця року на бортах літаків United Airlines зʼявиться інтернет від Starlink — Finance.ua

До кінця року на бортах літаків United Airlines зʼявиться інтернет від Starlink Сьогодні 17:28 — Технології&Авто

До кінця року на бортах літаків United Airlines зʼявиться інтернет від Starlink

Американська авіакомпанія United Airlines планує почати тестувати Starlink Ілона Маска для інтернет-послуг під час польоту.

Про це пише Reuters.

Коли почнеться тестування

Тестування розпочнуть в лютому, а навесні року вперше запропопонують підлючитись до Starlink на комерційному рейсі літака Embraer E-175.

На основних маршрутах мають запустити перший літак із Starlink до кінця 2025 року.

З часом Starlink буде доступний на всіх рейсах авіакомпанії. Послуга буде безкоштовною лише для учасників програми MileagePlus.

У 2024 році компанія United Airlines підписала угоду про надання інтернет-послуг у всьому своєму флоті. Він налічує понад 1000 літаків.

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Starlink, який є підрозділом SpaceX, також уклав угоди з кількома авіакомпаніями про надання інтернет-послуг на борту літаків. Зокрема, з Hawaiian Airlines та регіональним перевізником JSX.

The Village Україна За матеріалами:

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