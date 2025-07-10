Україна першою в Європі запровадить мобільний інтернет Starlink — Finance.ua

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Україна першою в Європі запровадить мобільний інтернет Starlink

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Україна першою в Європі запровадить мобільний інтернет Starlink
Україна першою в Європі запровадить мобільний інтернет Starlink
Україна стане першою європейською країною, де з’являться мобільні послуги Starlink. «Київстар» запустить обмін повідомленнями до кінця року та мобільний супутниковий широкосмуговий доступ у середині 2026 року.
Про це розповів генеральний директор компанії Олександр Комаров в інтерв’ю Reuters.
Наразі тривають польові випробування в межах угоди з компанією SpaceX про запуск послуги прямого супутникового зв’язку зі смартфонами. Це дає змогу телефонам під’єднуватися до супутників, які функціонують як вишки мобільного зв’язку.
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«Перший етап — це обмін повідомленнями через OTT-технології (over-the-top messaging), тобто обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи. Він має запрацювати наприкінці цього року», — сказав Комаров.
Повноцінний мобільний супутниковий інтернет та голосовий зв’язок стануть доступними приблизно на початку 2026 року.
«Щоб бути точнішими, то в другому кварталі 2026-го ми зможемо запропонувати мобільну супутникову передачу даних і голосу», — додав він.
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Компанія SpaceX не відповіла на запит агентства Reuters щодо коментаря.
Комаров також зауважив, що телеком-інфраструктура України витримує зростання атак з боку росії. Торік удари по енергосистемі призводили до щоденних відключень у великих містах, адже було втрачено близько половини генерувальних потужностей.
«Ми стали значно стійкішими, ніж були у 2022 році. Зараз ми здатні підтримувати роботу фіксованого й мобільного зв’язку до 10 годин навіть під час блекаутів», — сказав Комаров.
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Нагадаємо, в кінці 2024 року «Київстар» підписав угоду з компанією Starlink щодо запровадження супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні. Зазначалося, що завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, яка отримає доступ до послуги Starlink Direct to Cell. Це повинно значно підвищити стійкість національної інфраструктури зв’язку.
Планувалося, що «Київстар» розпочне надавати послуги Starlink Direct to Cell із можливістю надсилання SMS та OTT-повідомлень у четвертому кварталі 2025 року.
На початку 2025 року SpaceX оголосив, що тепер пропонує підключення до Starlink за 9 доларів США на місяць, щоб отримати дохід від неактивних клієнтів. Раніше компанія також почала пропонувати клієнтам у США окремий план за 50 доларів на місяць для стандартної антени Starlink.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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