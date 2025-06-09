Starlink Performance: SpaceX розробила новий інтернет-термінал — Finance.ua

Starlink Performance: SpaceX розробила новий інтернет-термінал Сьогодні 01:11 — Технології&Авто

Starlink Performance: SpaceX розробила новий інтернет-термінал

Американська компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, представила новий комплект супутникового інтернету Starlink Performance. Там стверджують, що наразі це найпотужніший термінал у світі.

Про це йдеться на офіційній сторінці Starlink у соцмережі Х.

Starlink’s most rugged kit yet, Performance offers reliable high-speed internet (400+ Mbps download speeds) in the most extreme and remote environments.



Aluminum enclosure, IP69K waterproof rating, advanced power supply with AC/DC, and more → https://t.co/p9kb66ohJ2 pic.twitter.com/7fkLQjdlNm — Starlink (@Starlink) June 3, 2025

Вказується, що цей термінал спеціально створений для професійного використання там, де звичайне обладнання не здатне працювати.

За словами розробників, що Starlink Performance має алюмінієвий корпус з класом захисту IP69K та вдосконалений блок живлення.

Аби продемонструвати довговічність та надійність нового термінала, SpaceX також оприлюднила відео, де нове обладнання залишається неушкодженим навіть після приземлення ракети-носія Falcon 9 буквально у кількох метрах.

Також зазначається, що Starlink Performance витримує вітер швидкістю понад 270 км/год, температури від -40°C до +60°C, сильну вібрацію і розраховане на 10 років експлуатації навіть у середовищі з високою корозійною активністю, наприклад, поруч із морською водою.

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Цей комплект в алюмінієвому корпусі спроєктовано для забезпечення стабільного зв’язку в суворих і віддалених умовах, під час екстремальних погодних явищ, а також у русі.

Покращений блок живлення термінала, що входить до комплекту, встановлюється у стандартну стійку й працює як від змінного, так і від постійного струму.

Starlink Performance призначений для використання в умовах підвищеної вібрації — наприклад, у сільському господарстві, будівництві або інших мобільних застосуваннях та розрахований на тривалу експлуатацію у польових умовах.

Розробники обіцяють 10-річний термін служби термінала в реальних умовах, а також пропонують три роки гарантії на антену (на відміну від стандартної антени Starlink у США, гарантія на яку становить лише один рік).

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